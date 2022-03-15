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Санкции против РФ могут замедлить интернет в Казахстане, а значит и у нас

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- Алина Мамаева
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Санкции и бойкоты, которые России объявили многие иностранные компании, могут повлиять на скорость и стоимость казахстанского интернета. Об этом пишет ORDA со ссылкой на руководителя направления стратегического планирования и анализа АО "Транстелеком" Мирхат Серикбаев.

Все дело в том, что Казахстан закупает трафик из России, транзитом он идет в Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Китай. Международный интернет-провайдер Linex ввел санкции в отношении Мегафона, Ростелекома и других операторов, которые были основными поставщиками Казахстана.

"Это может сказаться на качестве интернета, который мы представляем конечному абоненту. Тут мы видим риск для бизнеса и риск получить штрафные санкции от нашего регулятора. Если мы подадим абоненту не тот объем интернета, он пожалуется и нас оштрафуют. А сейчас размер штрафов сильно увеличился. Это будет сильно по нам бить", - отметил Мирхат Серикбаев.

Более того, необходимое серверное оборудование ТТС закупает в Европе, расплачиваясь за него долларами и евро. А это значит, что возможен рост тарифов на интернет.

"Мы в МЦРИАП направили официальное письмо о том, что нам необходимо срочно на межгосударственном уровне поработать с Китаем и заключить контракты по неотлагательной поставке оборудования. А также зафиксировать курс юань-тенге", - добавил специалист.

Также следует облегчить таможенное оформление. Это поможет обеспечить абонентов качественным интернетом.

АО "Транстелеком" - крупная компания Казахстана, предоставляяющая широкий спектр телекоммуникационных и IT-услуг. Основана в 1998 году. В 2020 году выручка компании составила 68,59 миллиарда тенге.


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URL: https://www.vb.kg/415525
Теги:
Интернет, Казахстан, Россия, Кыргызстан, военная операция в Украине
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