Афиша: Где в Бишкеке провести время с пользой в выходные и не только

В Кыргызском национальном театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева сегодня, 19 марта, пройдет балет Михаила Раухвергера "Чолпон" в трех действиях.

Начало в 17 часов.

В воскресенье, 20 марта, в театре дают оперу-дастан Жумакадыра Каниметова "Ак-Мөөр" в двух действиях.

Начало в 17 часов.

22 марта в Малахитовом зале театра пройдет творческая встреча с народным артистом Кыргыской Республики Сталбеком Алмазбековым.

Лекция-концерт начнется в 14 часов.

23 марта в Малахитовом зале пройдет концерт симфонического оркестра театра.

Начало в 18 часов.

24 марта в Малахитовом зале пройдет концерт солистов оперы.

Начало в 18 часов.

25 марта в Малахитовом зале пройдет концерт "Молодая опера – молодой балет".

Начало в 18 часов.

В Бишкекском городском драматическом театре имени Арсена Умуралиева сегодня, 19 марта, и в воскресенье, 20 марта, покажут спектакль-притчу на кыргызском языке по произведению Бексултана Жакиева "Стон тетевы".

Начало в 18 часов.

25, 26 и 27 марта в репертуаре БГДТ спектакль "Наваждение" на русском языке по произведению Али Амирли.

Начало в 18 часов.

В Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова сегодня, 19 марта, утром на Большой сцене для детей покажут сказку-игру в театр "Пеппи Длинныйчулок". Спектакль создан по мотивам сказки Астрид Линдгрен. Вечером вниманию взрослой публики здесь представят лирическую комедию "День космонавтики или Любовь, похожая на сон". Спектакль создан по мотивам пьесы Евгения Унгарда.

Начало спектаклей в 11 и 19 часов.

В воскресенье, 20 марта, актеры театра утром на Большой сцене сыграют для малышей сказку "Красавица и Чудовище". Представление создано по мотивам сказки Сергея Аксакова "Аленький цветочек". Вечером на Большой сцене – народная музыкально-танцевальная мелодрама "Нежность Натахи" по пьесе Николая Коляды.

Начало спектаклей в 11 и 18 часов.

23 марта на Большой сцене театра покажут сказку Владимира Гольдфельда "Иван да Марья".

Начало в 11 часов.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева в воскресенье, 20 марта, приглашает малышей и их родителей на зажигательное шоу в честь весеннего праздника Нооруз. Праздничное представление пройдет на русском и кыргызском языках. А затем мальчишки и девчонки посмотрят спектакль "Несносный слоненок" на русском языке.

Начало праздничного шоу – 11 часов, спектакль начнется в 11 часов 30 минут.

В "Галерее М" и АртХолле заканчивает работу выставка "Просто весна". Вниманию публики свои работы представили известные кыргызские художницы Наталья Копелович и Нюргуяна Иннокентьева.

Вход свободный.

Посетить экспозицию можно до 22 марта.

"Галерея М" и АртХолл находятся на 4 этаже ЦУМ-2 "Айчурок".