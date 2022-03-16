МВД: За два месяца ущерб от финансовых пирамид составил более 61 млн сомов

В Бишкеке за два месяца Министерством внутренних дел расследовано 111 досудебных производств по фактам организации финансовых пирамид, из них - 91 досудебное производство направлено в суд для рассмотрения по существу, по остальным расследование продолжается. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Подавляющее большинство вышеизложенных фактов зарегистрировано в Бишкеке, остальные в Оше и Иссык-Кульской области. Общее количество пострадавших - 133 человека. Предварительный ущерб составил свыше 61 миллиона сомов.

В погоне за легкими деньгами граждане влезают в долги, чтобы отнести деньги "благодетелям", которые обещают им огромные дивиденды за короткий срок.

Финансовая пирамида - один из самых распространенных видов финансового мошенничества. Это схема, в которой доход по привлеченным средствам выплачивается за счет привлечения новых участников. Мошенники обычно хорошие манипуляторы и умеют влиять психологически и эмоционально на человека, придумывая новые способы отъема денег.

Предлагают приобрести недвижимость, облигации и акции, обещают вкладывать деньги в якобы суперприбыльные интернет-проекты, строительство и сельское хозяйство.

Агитируют инвестировать в сверхэффективное производство. Финансовые пирамиды могут маскировать практически под любые формы организаций.

Прежде чем вкладывать свои честно заработанные деньги, трезво оцените ситуацию. Не нужно боятся или стесняться задавать вопросы и требовать документы.

Речь идет о сохранности ваших денег. И помните: высокие доходы не бывают без таких же высоких рисков.