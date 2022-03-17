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Сокурсник Павла Дурова анонсировал "Россграм" – российский аналог Instagram

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- Анастасия Карелина
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Анонсирован российский аналог заблокированной в РФ сети Instagram. Информация об этом появилась на сайте проекта.

Российский аналог Instagram с привычным для всех функционалом и мобильными приложениями для Android и iOS будет запущен уже 28 марта 2022 года. В Россграме также будут дополнительные инструменты монетизации для пользователей - платный доступ к контенту, функция сбора средств (краудфандинг), реферальная программа и другие.

Прямо сейчас есть возможность стать первыми пользователями с особыми привилегиями. Сначала доступ будет открыт для топ-блогеров и партнеров (спонсоров и инвесторов). Для обычных пользователей доступ будет открыт в апреле 2022 года. Получить ранний доступ и дополнительную информацию можно, заполнив на сайте форму.

"Россграм" разрабатывают петербургский маркетолог Александр Зобов и предприниматель Кирилл Филимонов. На странице с информацией об авторах проекта отдельно отмечается, что Зобов был сокурсником основателя Telegram Павла Дурова.


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URL: https://www.vb.kg/415615
Теги:
Россия, соцсети, в мире
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