В природном парке Ала-Арча было посажено 3600 штук хвойных пород деревьев

12 марта 2022 года президент Садыр Жапаров запустил национальную кампанию "Жашыл мурас" в рамках Международного года устойчивого горного развития и Года защиты горных экосистем и климатической устойчивости, в рамках которой в государственном природном парке "Ала-Арча" было посажено 3600 штук хвойных пород деревьев, выращенных в лесных хозяйствах республики. Из них 3000 штук сосны обыкновенной (сеянцы), 400 штук ели Тянь-Шаньской (саженцы), 200 штук сосны обыкновенной (саженцы). Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

"Саженцы были привезены из Чуйского лесохотничьего хозяйства - 300 штук, из Таласского лесного хозяйства - 100 штук, из Жайылского лесного хозяйства - 200 штук, из Иссык-Кульского лесного хозяйства - 3000 штук.

В национальной компании "Жашыл Мурас" участвуют структурные и подведомственные подразделения Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики, в том числе все сотрудники 41 лесного хозяйства.

12 марта 2022 года сотрудники лесной службы при МСХ КР и лесных хозяйств по всему Кыргызстану вышли на субботники. По всей республике для озеленения населенных пунктов на площади 330 га лесными хозяйствами были посажены лесные культуры более чем 16 тыс. шт. саженцев.

В целях увеличения площади лесов страны и обеспечения посадочным материалом, лесные хозяйства в 2021 году осуществили посадку лесных культур на площади 699 га. В питомниках было выращено 13 млн. 423 тыс. саженцев, из них 6038,4 тыс. стандартные для посадки. Количество питомников 58, общая площадь которых составляет 345,1 га.

Утверждены комплексные планы развития лесных хозяйств на 5 лет и продолжаются работы по посадке деревьев на территории Государственного лесного фонда площадью 1130 га, запланированные на 2022 год".