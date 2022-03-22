"За мир и дружбу народов КР и РФ!" В Бишкеке прошел митинг-концерт (фото)

В Кыргызстане состоялся митинг-концерт в поддержку дружбы Кыргызстана и России. В сквере имени Горького Бишкека на мероприятии собралось около 500 человек. Они выразили свой протест против провокаций со стороны различных НПО и НКО, разжигающих вражду в соцсетях и за дружбу с Россией.

По словам участников, Кыргызстан и Россию связывают узы дружбы, совместной истории и взаимной поддержки.

Как отметил коммунист КР Амантур Манапбаев, в этот переломный момент истории кыргызстанцы должны быть вместе с российским народом, достойно продолжить дело наших отцов и дедов, воевавших против фашизма.

"Хотел бы обратиться к нашим соотечественникам, которые, к сожалению, продали свою душу за доллары и отрабатывая свои гранты, они не только оскверняют честь и достоинство наших предков, но и ставят под сомнение историю кыргызского народа. Прекратите! Остановитесь! Напротив, в это нелегкое время мы должны оказать информационную поддержку России. Так как можно наблюдать, какие фейковые новости распространяются по соцсетям. Но те, кто громче всех кричат о демократии и о правах человека, их не было слышно, когда заокеанские партнеры бомбили мирный народ Ирака, Ливии, Сирии, Афганистана, ни Югославии. Они почему-то даже не спросили мировое сообщество, когда там совершали преступления против человечества. Поэтому, нам стоит взглянуть на события, которые происходят на Украине объективно", - подчеркнул Манапбаев.

В целом участники подчеркивали, что Россия была и есть главный стратегический партнер Кыргызстана, проверенный временем. И в это трудное время кыргызстанцы должны не поддаваться на провокации, а жить и работать сообща.

Мероприятие носило исключительно мирный характер. Основным его лозунгом стал: "За мир!", "За свободу от фашизма" и "Мирное небо!" и "Дружбу КР и РФ".