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На концерте в Анкаре в честь Нооруза выступили артисты из Кыргызстана

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- Светлана Лаптева
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В концертном зале Президентского симфонического оркестра Турции в Анкаре состоялся концерт в честь праздника Нооруз, организованный Министерством культуры и туризма Турции.

В сопровождении оркестра народных инструментов выступили более 250 артистов из 13 тюркоязычных и балканских стран. В частности, впечатлили своими выступлениями кыргызские танцевальные группы "Шаттык", "Керемет", "Наристе-Кызгалдак" и солисты ансамбля "Акак".

В мероприятии приняли участие представители посольств в Анкаре, правительственные чиновники, любители искусства, представители различных национальностей, проживающих в Анкаре, а также представители СМИ.


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URL: https://www.vb.kg/415917
Теги:
Турция, Кыргызстан
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