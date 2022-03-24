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Цифровой рубль может стать доступным для россиян до конца 2022 года

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- Айжан Мамбеталиева
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Граждане РФ могут получить доступ к цифровому рублю уже до конца 2022 года, так как пилотная группа банков успешно завершила этапы тестирования новой технологии, сообщает РИА Новости.

"Цифровой рубль может стать доступным для граждан уже до конца 2022 года, так как первые этапы тестирования банками данного платёжного средства, прошли, в целом, успешно. При этом, цифровой рубль имеет мало общего с криптовалютами: он является платёжным средством, его эмиссией занимается Центробанк, фактически это еще одна форма денег, помимо наличных и безналичных", - рассказал ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков.

Финансовый аналитик ФГ "Финам" Сергей Переход обращает внимание, что возможны трудности в технической реализации перехода на цифровой рубль, в частности, он указывает на возможный недостаток агентов для обмена товарами и услугами. Также он считает, что необходимы инвестиции в криптоинфраструктуру - биржи, банки, депозитарии.

"Согласно заявлениям Банка России, взаимодействие регулятора с участниками рынка по операциям с цифровыми рублями строится по принципу двухуровневой розничной модели. Банк России является эмитентом цифровых рублей и оператором платформы. Доступ к своему цифровому кошельку осуществляется через мобильное приложение любого банка, в котором обслуживается клиент. Через него же и открывается кошелек", - пояснил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Першиков добавил, что у данной формы денег есть много преимуществ с точки зрения контроля и эффективности: все потоки в цифровом рубле прозрачны и видны, в рамках реестра записываются все транзакции, что снижает риски использования цифрового рубля в незаконных операциях, а комиссии меньше, чем в СБП.


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URL: https://www.vb.kg/415954
Теги:
Россия, деньги, финансы, мировые новости, новости мира
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