Погода
$ 89.62 - 91.62
€ 99.25 - 101.25

Афиша: Где в Бишкеке провести время с пользой в выходные и не только

52  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова сегодня, 26 марта, утром на Большой сцене для детей покажут сказку-игру в театр "Пеппи Длинный чулок". Спектакль создан по мотивам сказки Астрид Линдгрен. Вечером на Большой сцене театра можно посмотреть лирическую комедию "День космонавтики или Любовь, похожая на сон".

Начало спектаклей в 11 и 18 часов.

В воскресенье, 27 марта, горожан приглашают на праздничную программу, посвященную Международному дню театра.

С 10 часов до 10 часов 45 минут здесь пройдет концерт-поздравление от учеников музыкальных школ, детских танцевальных коллективов и театральных студий.

В 11 часов на Большой сцене театра детишки смогут посмотреть представление "Красавица и Чудовище". Спектакль поставлен по мотивам сказки Сергея Аксакова.

С 12 часов 30 минут до 13 часов в фойе театра детей ждет викторина "Сказки народов мира".

С 14 часов до 15 часов 30 минут гости смогут принять участие в увлекательном театральном квесте.

С 15 часов до 17 часов здесь пройдет музыкально-поэтический конкурс для любителей театра и авторов-исполнителей.

С 17 часов до 18 часов на Большой сцене состоится поздравительный концерт. В нем примут участие солисты оперы и звезды эстрады.

В 18 часов на Большой сцене публике представят трагифарс "Гроза" по мотивам пьесы Александра Островского.

29 марта на Большой сцене театра юные зрители вновь увидят сказку "Пеппи Длинныйчулок".

Начало в 11 часов.

30 марта на Большой сцене актеры театра сыграют для детей сказку Валерия Зимина "Жила-была Сыроежка".

Начало в 11 часов.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева сегодня, 26 марта, и в воскресенье, 27 марта, приглашает зрителей посмотреть спектакль-притчу Али Амирли "Наваждение" на русском языке.

Начало в 18 часов.

Кыргызский национальный театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева сегодня, 26 марта, приглашает публику насладиться шедевром Адольфа Адана - балетом "Жизель".

Начало в 17 часов.

В воскресенье, 27 марта, в театре пройдет юбилейный концерт ведущей солистки оперы, лауреата международного конкурса Ирины Рыбиной "25 лет на сцене". В первом отделении в сопровождении симфонического оркестра театра артистка исполнит популярные и всеми любимые арии из опер и оперетт. Во втором отделении прозвучат старинные русские романсы. Дирижер – заслуженный артист Кыргызской Республики Нурматбек Полотов. Концертмейстер – заслуженная артистка Кыргызской Республики Юлия Бабич.

Начало в 17 часов.

29 марта в Малахитовом зале состоится концерт-лекция "Поэзия серебряного века".

Начало в 19 часов.

30 марта в Малахитовом зале театра пройдет концерт солистов оперы и академического хора театра, посвященный фонду народного артиста СССР Булата Минжилкиева.

Начало в 18 часов.

31 марта в театре состоится концерт солистов оперы.

Начало в 18 часов.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева в воскресенье, 27 марта, приглашает юных зрителей и их родителей на представление в честь Международного дня театра на русском и кыргызском языках. После шоу-программы мальчишки и девчонки увидят музыкальный спектакль "Кот в сапогах".

Начало в 11 часов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416008
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  