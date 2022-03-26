Афиша: Где в Бишкеке провести время с пользой в выходные и не только

В Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова сегодня, 26 марта, утром на Большой сцене для детей покажут сказку-игру в театр "Пеппи Длинный чулок". Спектакль создан по мотивам сказки Астрид Линдгрен. Вечером на Большой сцене театра можно посмотреть лирическую комедию "День космонавтики или Любовь, похожая на сон".

Начало спектаклей в 11 и 18 часов.

В воскресенье, 27 марта, горожан приглашают на праздничную программу, посвященную Международному дню театра.

С 10 часов до 10 часов 45 минут здесь пройдет концерт-поздравление от учеников музыкальных школ, детских танцевальных коллективов и театральных студий.

В 11 часов на Большой сцене театра детишки смогут посмотреть представление "Красавица и Чудовище". Спектакль поставлен по мотивам сказки Сергея Аксакова.

С 12 часов 30 минут до 13 часов в фойе театра детей ждет викторина "Сказки народов мира".

С 14 часов до 15 часов 30 минут гости смогут принять участие в увлекательном театральном квесте.

С 15 часов до 17 часов здесь пройдет музыкально-поэтический конкурс для любителей театра и авторов-исполнителей.

С 17 часов до 18 часов на Большой сцене состоится поздравительный концерт. В нем примут участие солисты оперы и звезды эстрады.

В 18 часов на Большой сцене публике представят трагифарс "Гроза" по мотивам пьесы Александра Островского.

29 марта на Большой сцене театра юные зрители вновь увидят сказку "Пеппи Длинныйчулок".

Начало в 11 часов.

30 марта на Большой сцене актеры театра сыграют для детей сказку Валерия Зимина "Жила-была Сыроежка".

Начало в 11 часов.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева сегодня, 26 марта, и в воскресенье, 27 марта, приглашает зрителей посмотреть спектакль-притчу Али Амирли "Наваждение" на русском языке.

Начало в 18 часов.

Кыргызский национальный театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева сегодня, 26 марта, приглашает публику насладиться шедевром Адольфа Адана - балетом "Жизель".

Начало в 17 часов.

В воскресенье, 27 марта, в театре пройдет юбилейный концерт ведущей солистки оперы, лауреата международного конкурса Ирины Рыбиной "25 лет на сцене". В первом отделении в сопровождении симфонического оркестра театра артистка исполнит популярные и всеми любимые арии из опер и оперетт. Во втором отделении прозвучат старинные русские романсы. Дирижер – заслуженный артист Кыргызской Республики Нурматбек Полотов. Концертмейстер – заслуженная артистка Кыргызской Республики Юлия Бабич.

Начало в 17 часов.

29 марта в Малахитовом зале состоится концерт-лекция "Поэзия серебряного века".

Начало в 19 часов.

30 марта в Малахитовом зале театра пройдет концерт солистов оперы и академического хора театра, посвященный фонду народного артиста СССР Булата Минжилкиева.

Начало в 18 часов.

31 марта в театре состоится концерт солистов оперы.

Начало в 18 часов.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева в воскресенье, 27 марта, приглашает юных зрителей и их родителей на представление в честь Международного дня театра на русском и кыргызском языках. После шоу-программы мальчишки и девчонки увидят музыкальный спектакль "Кот в сапогах".

Начало в 11 часов.