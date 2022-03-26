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Илья Егоров: Инвестиции идут в КР, но нам особо нечего предложить инвестору

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- Виктория Гунгер
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Инвестиции в Кыргызстан идут, причем немалым потоком. Проблема в том, что нам особо нечего предложить инвесторам. Так как у нас в КР, к сожалению, все остается на местечковом уровне. Об этом на круглом столе "Станет ли ШОС гарантом экономического развития и обеспечения безопасности в условиях обострения геополитических процессов" сообщил кыргызстанский бизнесмен, представитель СЭЗ Каракола Игорь Егоров.

По его словам, чтобы наладить аграрный сектор Нарынской области, пришлось только 1,5 года потратить на создание кооперативов, чтобы люди объединились и могли отвечать за поставки своей продукции.

"Товарно-сырьевая биржа тоже дает большую возможность для развития. С ее возможностями мы можем поднять аграрный сектор и не ходить с протянутой рукой, привлекая гранты и кредиты. К тому же, мы находимся в выгодной геополитической точке и близко к России. Поэтому, можем перехватить инициативу, привлекая российский бизнес открывать производства на наших территориях. Просто надо понимать, что кризис – окно возможностей.

Отметим, мероприятие организовано центром экспертных инициатив "Ой ордо".


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URL: https://www.vb.kg/416037
Теги:
бизнес, инвестиции, Россия, Кыргызстан, экономика
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