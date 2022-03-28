Сын Константина Цзю Тим победил в поединке на титул чемпиона мира по WBO

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю Тим Цзю победил американца Тэррела Гаушу в поединке за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по WBO в первом среднем весе. Об этом сообщает "АИФ".

Бой, который прошел в Миннеаполисе, стал главным событием вечера. Решение судей о победе Цзю оказалось единогласным.

Для 27-летнего боксера это уже 21-я победа подряд. Цзю за свою карьеру еще ни разу не проигрывал и не заканчивал бой вничью. На счету Гауши 22 победы, три поражения и одна ничья.

Тим Цзю дебютировал на профессиональном ринге в декабре 2016 года. Сейчас он занимает первое место в рейтинге WBO.