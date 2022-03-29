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Активист предлагает закрыть российские СМИ в КР и выйти из ЕАЭС и ОДКБ

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- Дарья Таирова
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В Бишкеке 26 марта в сквере имени Горького прошла акция в поддержку Украины. На акции звучали антироссийские требования.

Например, активист и организатор акции Адиль Турдукулов предложил прекратить вещание Первого канала, РТР и агентства "Спутник" в Кыргызстане.

Помимо закрытия российских государственных СМИ в Кыргызстане, также звучали требования вывода из республики российской военной базы, а также выход Кыргызстана из ЕАЭС и ОДКБ.

Напомним, что 22 марта в этом же сквере проходил митинг в поддержку России. На мероприятии собралось около 500 человек. Они выразили свой протест против провокаций со стороны различных НПО и НКО, разжигающих вражду в соцсетях и за дружбу с Россией.


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URL: https://www.vb.kg/416172
Теги:
митинг
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