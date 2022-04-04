"Полиэтиленовый" генерал в золотой обертке

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров дал личные гарантии зарубежным инвесторам. Главу государства можно понять. Он хочет, чтобы экономика в стране развивалась и народ жил лучше. Но некоторые бывшие чиновники эту инициативу открыто саботируют. Группа турецких инвесторов написала заявление на имя главы государства с жалобой на генерала Курсана Асанова и его жену Кульнару Усонканову. Супружеская пара задолжала инвесторам из Турции почти 15 миллионов долларов США (!). И вот уже несколько лет эти, казалось бы, уважаемые в кыргызском обществе люди, водят за нос инвесторов и кормят их обещаниями. Как после этого можно звать инвесторов в Кыргызстан?

Золотая пыль в глаза инвесторам

Сегодня в правоохранительных органах есть уголовное дело на Курсана Асанова и Кульнару Усонканову, возбуждённое по третьей части 204 статьи УК КР (мошенничество в особо крупных размерах)

Как могло случиться, что уважаемый генерал был замешан в темной истории? Давайте прочитаем показания инвесторов в рамках уголовного дела, возбужденного Следственной службой МВД КР. Обычно такие документы скучны, но эти читаются как остросюжетный детективный роман.

Из протокола допроса гражданина Турции Исмаила Турка, которому жена Курсана Асанова задолжала около 2, 5 миллиона долларов США:

"Когда в Турцию приехал экс-президент Кыргызстана А.Атамбаев, в своем выступлении он сказал, что ждет в своей стране инвесторов. Он отметил, что будет гарантом нашего бизнеса. В связи с этим я стал интересоваться Кыргызстаном и позвонил знакомому соотечественнику Мустафе Башкурту, который проживает в Бишкек, рассказал о словах президента КР и спросил какой бизнес можно ввести в Кыргызстане. Тот пригласил меня в страну и в начале 2017 года я прилетел в Бишкек", - говорит он.

Ему организовали встречу с бизнес-леди Кульнарой Усенкановой. "Она мне рассказала, что в Кыргызстане есть места, где добывают драгметаллы, показала лицензию на покупку и продажу золота, отметила, что ее муж работает заместителем министра внутренних дел и поэтому у нее нет права на ошибку. Она попросила вложить в ее бизнес миллион долларов", - рассказывает инвестор.

В течение месяца Исмаил Турк несколько раз встречался с бизнесвумен в Бишкеке. Видимо, видя сомнения в глазах турецкого бизнесмена, она решила познакомить его с Курсаном Асановым. Напомним, в то время он был заместителем главы МВД.

"Мы встретились с Курсаном Асановым в одном из ресторанов Бишкека. При знакомстве генерал сказал, что я правильно сделал, что приехал в Кыргызстан, мол, в стране много возможностей. Он отметил, что у его жены есть лицензия на продажу золота и если я буду вместе с ней работать, то бизнес будет хорошо идти, а если мы вложим много средств, то и прибыли будет больше. После этого мы много раз с ним встречались, Асанов даже отвез меня в родовое село Жаны -Арык Кара-Суйского района в качестве гостя", - говорит инвестор.

Но даже после личной встречи с генералом у Турка Исмаила оставались сомнения. Поэтому Усонканова пригласила его в Казахстан, чтобы показать завод по переработке золота.

"Мы с Усонкановой отправились в Алматы. С нами ехали два сотрудника милиции в гражданской одежде – по объяснениям Кульнары они являлись охранниками мужа. По приезду она показала завод и объяснила как добывается золото. Она сказала, что планирует открыть такой же завод в Кыргызстане. Усонканова показала себя влиятельной женщиной, так как ее сопровождали сотрудники милиции и мы ездили на очень дорогой автомашине "Ленд Крузер". После этой экскурсии я передал Усонкановой 150 тысяч долларов США", - говорит инвестор.

Инвестор Исмаил Турк уехал на родину и через месяц вернулся в Бишкек, чтобы открыть ОсОО "Азия Голд", где он стал одним из учредителей. Целью открытия этой фирмы стала "покупка на территории Кыргызстана слитков золота и их перепродажа в Турции".

"Из Турции я частями передал Кульнаре миллион долларов. Сначала 500 тысяч долларов передал ее знакомому, который ввозил золото в Турцию. Потом отдал и оставшиеся деньги", - говорил в своих показаниях Исмаил Турк.

Любопытны и показания другого турецкого бизнесмена Османа Языжы, которому жена генерала Асанова задолжала 500 тысяч долларов США:

"До приезда в Кыргызстан я жил Туркменистане. Тамошние знакомые стали спрашивать, в какой бизнес можно вложить деньги в Кыргызстане. Тогда я обратился к своему другу Мустафе Башкурту. Тот познакомил меня с Кульнарой Усонкановой. Она предложила вложить средства в большой проект. На окраине Бишкека должно было начаться строительство торгового центра, поликлиник, домов и школы. Данный проект был начат бизнесменами из ОАЭ, но по неизвестным причинам остановился. Мне показали землю в 30 гектаров, расположенную за АУЦА. Потом Кульнара предложила мне проект по восстановлению гостиницы "Ыссык-Куль", но там все было развалено. Таких предложений от Усонкановой было много. Потом мне стало известно, что у Усонкановой есть лицензия на перевозку золота и я могу попробовать вложить средства в это дело. Она приезжала на дорогих машинах со своим водителем, это внушало некое доверие, поэтому я вложил сначала 10 тысяч долларов. В 2018 году я передал 513 тысяч долларов США для покупки 13,5 килограммов золота", - говорит Языжы.

Бизнесвумен Кульнура Усенканова оказалась должна еще одному турецкому предпринимателю Аккушу Омеру 1 миллион 240 тысяч долларов США. Вот его удивительные показания:

"В 2017 году в Кыргызстане меня познакомили с Кульнарой Усонкановой. Мне предложили вложиться в золотоперерабатывающий завод, расположенный в Кара-Балте. Я не стал входить в долю, а дал в долг 250 тысяч долларов США. Потом Усонканова возвратила их. В начале 2018 года Усонканова предложила вложиться в очень прибыльное дело. По ее словам, она скупает по дешевке у ОАО "Кыргызалтын" золото, а затем продает его в Турции по дорогой цене. Я согласился и вложил свои 76 тысяч долларов США. Потом я убедил знакомого Хакана Темеля вложить в это дело 1 миллион 240 тысяч долларов США. Эти деньги я лично отдал Усонкановой. Она всегда говорила, что если вы вложите больше денег, то и прибыли будет больше", - говорит он.

Из протоколов становится понятно, что бизнес-леди Кульнара активно пользовалась авторитетом и должностью своего мужа. И вот в апреле 2017 года генерал Курсан Асанов уже самолично участвует в открытии золотодобывающего завода, директором и которого стала его жена.

Этот факт должен вызвать у любого следователя или честного человека особое любопытство. Подобное можно квалифицировать как нарушение Уголовного кодекса КР, а именно статьи по злоупотреблению должностным положением.

Забегая вперед скажем, что сегодня уголовное дело забрали в Генпрокуратуру. И следователям этого надзорного ведомства также следовало бы ответить на несколько важных вопросов. Например, почему и как жена генерала стала владелицей очень редкой в природе лицензии на право золота? Почему она по -хозяйски показывает инвесторам развалины гостиницы "Иссык-Куль", на месте которого сегодня уже начали строить правительственные здания? Какое отношение она имеет к 30 гектарам "жирной" земли за АУЦА? Много, еще много других вопросов.

Не все золото, что блестит

Казалось бы, все шло как по маслу. Завод работал, золотишко добывалось. Но тут случилось страшное. Бизнес, который должен был стать золотым дном, почему-то захирел.

"После того, как я передал один миллион долларов, Усонканова сообщила, что при работе цеха были недочеты и попросила вложить еще один миллион долларов, и если мы их не найдем, то фирма может обанкротиться. Переживая за вложенные средства, я пошел в банк Стамбула. Но кредит не получил. Начал искать деньги у знакомых. Брал деньги под честное слово и передавал деньги Усонкановой частями", - говорит Исмаил Турк.

По его словам, когда прибыли не стало, то он стал требовать у Усонкановой свои деньги обратно. Она сказала, что деньги вложила в какой-то бизнес в России. "И начала просто тянуть время, обещая отдать деньги то через неделю, то через месяц", - добавил инвестор.

Остальные инвесторы тоже стали прозревать и требовать возвращения своих средств. Но ответ Усонкановой был стандартным: денег нет, якобы вложила в другое дело. Мол, не переживайте возвращу все деньги и даже вместе с прибылью.

"Во время встречи мы ей сказали, что деньги не наши, а получены в долг. И наши знакомые просят их обратно. В ответ она обещала мне, что в первую очередь отдаст мои средства. Она хвалила меня, говорила, что очень доверяет мне и дорожит отношениями. Но деньги все равно не вернула", - говорит Осман Языжы.

Руководитель инвестиционно - консалтингового агентства Мустафа Башкурт, который консультировал турецких инвесторов рассказал, что в феврале 2019 года иностранные бизнесмены, которые инвестировали в "золотой" бизнес, начали настоятельно требовать вернуть свои деньги. По его словам, именно после таких случаев инвестиционная привлекательность Кыргызстана стремится к нулю.

Он обратился к Усонкановой, которая согласилась написать расписку и официально подписать договор займа на 13 миллионов 500 тысяч долларов США. Деньги она должна была вернуть через 4 месяца. Но по прошествии этого времени "генеральша" так и не выполнила своих обязательств.

По показаниям, через некоторое время Курсан Асанов лично позвонил Мустафе Башкурту и попросил встречи. Во время разговора в кафе "Релакс" заместитель главы МВД признал долги жены. По словам турецкого предпринимателя, генерал попросил бизнесменов не поднимать шум, обещал лично решить проблему в течение 3-4 месяцев.

В июле 2019 года Кульнара Усонканова рассказала Башкурту о том, что планирует получить в одном из европейских банков кредит в 100 миллионов евро (!) и быстро расплатиться с должниками.

Деньги должны были поступить в адрес ОсОО "Азия Кенч". Эта фирма, по информации Минюста, действительно принадлежит Усонкановой Кульнаре Осмонбековне.

Но и эта затея с треском провалилась. Как рассказал инвестор Исмаил Турк, Усонканова попросила у него 300 тысяч евро для оплаты в банк, чтобы получить кредит. Но турецкие предприниматели поняли, что это, видимо, банальная попытка решить собственные проблемы за счет других.

В июле 2019 года генерал Курсан Асанов вновь встретился с Мустафой Башкуртом. Сидя в салоне роскошного джипа, большой милицейский начальник еще раз пообещал, что вопрос будет решен и намекнул турецким инвесторам, пусть, мол, не шумят, у него наверху есть "братаны".

Нужно сказать, что Кульнара Усонканова тоже позволяла себе скрытые угрозы в адрес инвесторов. По показаниям турецких граждан, бизнесвуман говорила, что у нее есть знакомые в среде "черных" и некоторые из инвесторов "могут не дожить до оплаты долгов".

По словам Мустафы Башкурта, ему тоже неоднократно угрожали. Присылали пули, говорили, что у него есть дети, родители, которые могут нечаянно пострадать. В недрах МВД даже имеется дело об угрозах этому бизнесмену, с которого следователям Генпрокуратуры следовало бы сдуть пыль и задействовать в расследовании.

В августе 2019 года в селе Кой-Таш задержали бывшего президента Алмазбека Атамбаева. В переговорах активно участвовал на тот момент заместитель министра Курсан Асанов.

Позже в соцсетях Курсана Асанова обвинили в том, что он получил от Атамбаева розовый полиэтиленовый пакет с деньгами, драгоценностями и секретными документами. Затем Асанова уволили из МВД за "предательство интересов кыргызской милиции" и за "самопиар".

Нужно сказать, что генерал работал на должности заместителя министра в течение 8 лет. Долгий срок. После увольнения Курсан Асанов пытался снова взобраться на политический Олимп. После октябрьских событий 2020 года он самовольно занял кабинет главы МВД, но покинул его через несколько дней.

Кстати, в эти дни Кульнара Усонканова писала инвесторам о том, что "байке стал министром, все будет хорошо".

Затем Курсан Асанов принял участие в досрочных президентских выборах, прошедших 10 января 2021 года. По подсчетам ЦИК, он набрал лишь 0,5% голосов избирателей.

Позже его арестовали по статье 245 ("Захват зданий и сооружений"). Недавно Асанова выпустили из-под стражи под домашний арест.

Но, несомненно, одно – эта катавасия с долгом турецким инвесторам сильно отразится на репутации генерала Курсана Асанова и без того сильно подмоченного "полиэтиленовым делом", а значит и на политическом будущем генерала.

Свой карман всегда шире и глубже

Это не первое заявление в правоохранительные органы на предприимчивое "золотое семейство" Асановых.

В январе 2021 года ГКНБ сообщил о начале досудебного производства по факту крупного мошенничества в отношении супруги бывшего замглавы МВД Курсана Асанова Кульнары Усенкановой.

По данным ведомства, начато досудебное производство, зарегистрированное в АИС ЕРПП по статье 204 УК КР, по заявлению гражданина А.О. в отношении гражданки Кульнары Усонкановой по факту мошенничества в особо крупном размере.

"Установлено, что гражданка Усонканова в 2017-2018 годах получила от гражданина А.О. денежные средства в размере более 5 млн долларов США для ведения общего бизнеса, которую отказывается возвращать.

Необходимо отметить, что обманутый гражданин являлся иностранным инвестором и планировал вложить указанные средства в нужные для развития страны проекты.

Досудебное производство направлено в органы прокуратуры для передачи по подследственности", - говорилось в сообщении ГКНБ.

Естественно, супругу бывшего замглавы МВД Кульнару Усонканову вызвали на допрос в ГКНБ. Но показаний она давать не стала – потеряла сознание. Ее близкие заявили, что возможно это инсульт.

Пресс-служба ГКНБ в ответ сообщила, что супруге Асанова было плохо еще до начала допроса, в результате чего были вызваны врачи ГКНБ. Доктора рекомендовали Усенкановой прохождение осмотра в центре лучевой диагностики "ЮРФА".

Усенканова при сопровождении врачей ГКНБ была доставлена в данный диагностический центр, где ей рекомендовали стационарное лечение. В результате она была госпитализирована в отделение неврологии Национального госпиталя, отмечает комитет.

Ранее Кульнара Усенканова фигурировала в другом уголовном деле - о неуплате налогов. Дело вела Военная прокуратура. Известно, что супруга Курсана Асанова ранее владела несколькими фирмами, которые затем были ликвидированы. В 2019-м Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту неуплаты налогов и передала расследование в Военную прокуратуру.

Один из самых важных вопросов нашего расследования: куда все-таки делись деньги турецких инвесторов? Как подозревают сами инвесторы, их миллионы пошли на создание жилищного кооператива "Ихсан Групп ЛТД".

Кстати, недавно руководитель Жалал-Абадского областного филиала этого самого некоммерческого жилищного кооператива Асылбек Арстанбеков сообщил журналистам, что на данный момент кооператив строит в городе Бишкек 6 многоэтажных жилых домов, в городе Ош – 4. Ведется строительство 2700 квартир. В ближайшее время планируется начать строительство дома в городе Жалал-Абад. То есть в этот бизнес вложили много средств, в том числе и деньги застройщиков.

В этой истории больше всего жалко наших граждан, которые верят бывшим и нынешним большим чиновникам. Некоторые граждане считают их "народными героями", которые не щадя живота своего, работают ради страны. Но на деле же оказывается, что работают на свой карман.

P.S. На момент публикации статьи стало известно, что Кульнара Усонканова подала заявление в суд на этих турецких бизнесменов, обвинив их в клевете в свой адрес.

Автор: Айзек Болотбеков