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В Джалал-Абаде за 3 месяца случилось 34 ДТП с участием праворульных машин

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба УВД Джалал-Абадской области сообщает, что за 3 месяца в Джалал-Абадской области зарегистрировано 128 ДТП, в которых погибли 19 человек, 213 получили ранения. Из них 34 аварии произошли с участием праворульных машин, где 32 водителя были признаны виновными. В авариях с правосторонним управлением погибли 8 человек и 65 получили ранения.

Кроме того, за аналогичный период прошлого года зарегистрировано 114 автомобильных аварий, в которых погиб 21 человек и 189 получили ранения.

Из них 31 машина с правосторонним управлением, в результате чего 7 человек погибли и 70 получили ранения.

Водителям, управляющим праворульным автомобилем, чаще всего неудобно осуществлять высадку пассажиров, а также выполнять обгон, что чаще всего приводит к необратимым аварийным ситуациям.


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URL: https://www.vb.kg/416424
Теги:
Джалал-Абадская область, ДТП, УВД
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