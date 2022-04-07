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Forbes: дочь и зять Назарбаева за год увеличили свое состояние на $2 млрд

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Динара и Тимур Кулибаевы, дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и ее муж, за год увеличили свое состояние на два миллиарда долларов.

В 2022 году, по версии журнала Forbes, состояние четы Кулибаевых достигло 7,6 млрд долларов, они заняли 778-ю строчку в списке богатейших людей.

По данным казахской службы Радио Свобода, 54-летняя Динара и 55-летний Тимур Кулибаевы – конечные бенефициары компании "Алмэкс", которая контролирует Народный банк, крупнейший коммерческий банк страны. Им принадлежат также компании, владеющие торговыми и торгово-развлекательными центрами.

В 2021 году Кулибаев завершил сделку по продаже алматинского аэропорта турецкому холдингу. Стоимость сделки, как писали СМИ, составила 365 млн долларов.

После январских событий в Казахстане члены семьи Назарбаева и люди из его окружения потеряли свои посты, в частности, Тимур Кулибаев ушел с поста председателя президиума палаты предпринимателей "Атамекен". Динара Кулибаева редко появляется на публике. По сообщениям СМИ, она проводит много времени за рубежом.

Динара Кулибаева – собственница двух роскошных объектов недвижимости на берегу Женевского озера, в том числе замка Бельрив. Швейцарские СМИ писали, что планы Кулибаевой отремонтировать здание, которое представляет историческую ценность, вызвали беспокойство властей кантона Женева.

Deutsche Welle в феврале этого года сообщало, что Динаре и ее мужу Тимуру Кулибаеву и связанным с ним компаниям принадлежат элитное поместье, вилла и два отеля в Германии на 100 млн евро. После публикации депутат федеральной земли Баден-Вюртемберг Йонас Вебер обратился к властям Германии с призывом конфисковать эти дворцы и виллы.

У Кулибаева есть и другие объекты недвижимости в странах Европы, указывает казахская служба Радио Свобода.

Источник: centralasian.org


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URL: https://www.vb.kg/416557
Теги:
Нурсултан Назарбаев, семья
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