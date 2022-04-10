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В Италии изменили постер "Доктора Стрэнджа 2" из-за оскорбительного жеста

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- Айжан Мамбеталиева
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В Италии отредактировали постеры фильма "Доктор Стрэндж 2 и мультивселенная безумия", так как один из жестов главного героя мог показаться итальянским зрителям оскорбительным. Об этом сообщает KinoNews.

Речь идет о плакатах, на которых Стивен Стрэндж изображен демонстрирующим "рога", что в некоторых англоязычных странах означает "рок". Однако в средиземноморском регионе такой жест может быть воспринят как "рогоносец", то есть человек которому изменяет его партнер. В Италии такое оскорбление считается довольно серьезным, поэтому местные прокатчики и решились внести изменения.

Напомним, что билеты на премьерные сеансы фильма уже поступили в продажу на этой неделе, и всего за первые 20 часов "Доктор Стрэндж 2" побил рекорд предварительных продаж компании Fandango за 2022 год.

Экранизация будет выпущена в прокат в начале мая 2022 года. Ожидается, что она продемонстрирует впечатляющий результат как в домашнем, так и мировом прокатах.


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URL: https://www.vb.kg/416643
Теги:
кино, новости мира, в мире
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