В Бишкеке пройдет XIII мастер-класс режиссера Эрнеста Абдыжапарова

С 16 по 22 мая в Бишкеке пройдет XIII мастер-класс Эрнеста Абдыжапарова.

Занятия будут проходить в течение семи дней в столичном Доме кино.

Этот мастер-класс - первый, который известный режиссер даст после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

Эрнест Абдыжапаров приглашает талантливых, амбициозных молодых людей, имеющих свои цели в кино. На мастер-классе режиссера они не только пообщаются с мэтром и узнают его профессиональные секреты, но и самостоятельно создадут первые произведения.