Бишкекчанка пожаловалась на работу коммерческого банка "АКБ Кыргызстан"

Пользовательница фейсбука Толкун Абдырахманова пожаловалась на работу коммерческого банка "АКБ Кыргызстан". По словам бишкекчанки, она, отпросившись с работы в послеобеденное время, отправилась в банк, расположенный по адресу Тыныстанова. Но очередь до нее не дошла, так как работники объявили клиентам о техническом перерыве. Оператор тем временем производила расчет заработной платы сотрудникам банка. Позже работники банка сообщили, что закрываются из-за сбоя компьютеров. Абдырахманова жалуется на то, что граждане вынуждены оставлять свои рабочие места, чтобы произвести денежные операции и то, что айтишники зря получают зарплату, раз не могут устранить неполадки.

Напомним, по данным СМИ, банк "АКБ Кыргызстан" принадлежит экс-лидеру партии "Республика" Омурбеку Бабанову.