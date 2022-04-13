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Бишкекчанка пожаловалась на работу коммерческого банка "АКБ Кыргызстан"

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- Бермет Таалайбекова
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Пользовательница фейсбука Толкун Абдырахманова пожаловалась на работу коммерческого банка "АКБ Кыргызстан". По словам бишкекчанки, она, отпросившись с работы в послеобеденное время, отправилась в банк, расположенный по адресу Тыныстанова. Но очередь до нее не дошла, так как работники объявили клиентам о техническом перерыве. Оператор тем временем производила расчет заработной платы сотрудникам банка. Позже работники банка сообщили, что закрываются из-за сбоя компьютеров. Абдырахманова жалуется на то, что граждане вынуждены оставлять свои рабочие места, чтобы произвести денежные операции и то, что айтишники зря получают зарплату, раз не могут устранить неполадки.

Напомним, по данным СМИ, банк "АКБ Кыргызстан" принадлежит экс-лидеру партии "Республика" Омурбеку Бабанову.


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URL: https://www.vb.kg/416778
Теги:
банковский сектор, Бишкек
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