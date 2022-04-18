Баннеры в честь погибших альпинистов должны появиться в наших горах до лета

Пять баннеров в честь погибших в кыргызских горах альпинистов и геодезистов планируют установить этой весной. До начала туристического сезона они должны появиться на перевалах Долон, Тору-Айгыр и Тоо-Ашуу. Об этом vb.kg сообщил автор проекта, журналист Эркин Туралиев.

Туралиев занимается вопросом увековечивания памяти людей, отдавших свои жизни ради науки с 2008 года. К настоящему времени в его списке значатся уже 180 имен. Это представители России, Украины, Беларуси, Латвии, Литвы, Эстонии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Грузии и других стран. Имена людей, исследовавших наши горы, покорявших вершины, составлявших карты ледников и водных ресурсов, будут отображены на пяти баннерах из алюкобонда. Размеры баннеров: 2 метра 40 сантиметров на 1 метр 10 сантиметров. На перевалах Долон и Тору-Айгыр хотят установить по одному баннеру. На Тоо-Ашуу Эркин Туралиев ранее уже установил два баннера, теперь появится еще три.

Вот лишь несколько имен альпинистов из списка погибших и без вести пропавших в Кыргызстане:

Абрайте Гедре (Литва),

Бадыгин Роман (Украина),

Баскакова Светлана (Россия),

Бессмертный Игорь (Россия),

Волков Сергей (Украина),

Вороженцев Владимир (Россия),

Конопелько Николай (Беларусь),

Краснощеков Николай (Украина),

Кузьменко Виктор (Узбекистан),

Куханидзе Теймураз (Грузия),

Мойсенко Сергей (Латвия),

Муканов Данияр (Казахстан),

Мухамедов Ильсияр (Таджикистан),

Нагел Эдуард (Узбекистан),

Осетров Александр (Россия),

Сапога Евгений (Украина),

Теннисон Тыну (Эстония),

Трацевич Алексей (Украина),

Фатеева Валентина (Россия),

Хусаинов Равиль (Россия),

Черников Олег (Украина),

Яблинский Владимир (Казахстан).

Сделать и установить баннеры Эркин Туралиев хочет до конца нынешней весны. Напомним, что ранее он обратился с открытым письмом к руководству республики. Журналист попросил выплатить ему всю причитающуюся пенсию. Туралиев понимает, что средств на осуществление его задумки у государства нет, поэтому принял решение потратить на нее все отчисления, которые делал в течение трудовой жизни.