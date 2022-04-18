Мэр Таласа: За 9 месяцев нам удалось привлечь инвестиции на 440 млн сомов

Мэр Таласа Аскар Шабданов в интервью редакции vb.kg подробно рассказал о планах по развитию города, привлечению инвесторов, а также об улучшении инфраструктурной ситуации в Таласе.

В июне прошлого года вы стали мэром Таласа. В каком состоянии приняли хозяйство и какие планы на будущее есть у вас?

В первую очередь не хотел бы говорить что-либо плохое о предыдущих мэрах. Наш город очень хороший, чистый и компактный. Скажем так, я принял город в очень хорошем состоянии, но я не стал на этом останавливаться и начал работу в сторону прогресса. Допустим, за короткие 9 месяцев нам удалось привлечь инвестиции на сумму 440 миллионов сомов. Конечно, есть еще много дел и задач, которые поставили перед нами президент и правительство. Мы должны поддерживать темп нашего креативного правительства. Потому что те проекты, которые спускаются сверху вниз – очень хорошие проекты. И кроме этого, у нас есть еще свои идеи.

Какая работа проводиться в плане улучшения инфраструктуры города?

Да, у нас есть проблемные участки, над которыми мы ведем работу. Так, например, в плане водоснабжения город обеспечен водопроводом всего на 35-40 процентов. Канализацией – 20-25 процентов. Это очень большая проблема для нас, и мы в этом отношении совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) проводим работу по увеличению водоснабжения на 70-80 процентов. Также есть проблемы с общественным транспортом. В перспективе мы хотели бы открыть муниципальное предприятие по перевозке пассажиров, допустим путем лизинга мы хотим приобрести автобусы узбекского и китайского производства.

В плане жилищного вопроса как ведется работа?

На счет жилищного вопроса с гордостью хочу отметить, что впервые с развала советского союза мы начали строительство небольшого микрорайона на 99 квартир. Также ведется работа по освобождению гектара земли для строительства еще одного микрорайона. Самое же главное, при помощи спонсора мы начали строительство социального городка на 60 квартир для малообеспеченных семей.

Какая работа проводится по реанимации производства в Таласе?

Как я уже говорил, мы привлекли инвестиции на сумму в 440 миллионов сомов. Из этой суммы 100 миллионов уйдет на строительство швейной фабрики, которая обеспечит работой порядка 1500 человек.

Более подробное интервью с мэром Таласа Аскаром Шабдановым смотрите ниже: