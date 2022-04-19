В Турции не все верят информации западных СМИ о событиях в Буче

В Турции продолжают обсуждать выступление председателя партии националистического движения Турции Девлет Бахчели по событиям в городе Буча.

Напомним, ранее председатель партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели в ходе заседания турецкого парламента выступил с осуждением западной политики в отношении Украины. Поводом для заявления стали события в городе Буча и их искажение украинскими и иностранными средствами массовой информации.

Лидер ПНД высказал мнение, что успешно проведенные при посредничестве Реджепа Эрдогана российско-украинские переговоры в Стамбуле нарушили планы ряда западных государств, рассчитывающих на дальнейшую эскалацию конфликта.

"Для того чтобы прервать процесс мирного регулирования и помешать росту регионального и глобального влияния Турции, были совершены возмутительные действия в городах Буча, Ирпень и других населенных пунктах вблизи Киева", - сказал он.

Бахчели подчеркнул, что необходимо установить, не является ли убийство массовых граждан фальшивкой и провокацией. С этой целью следует провести тщательное расследование и анализ, а затем привлечь к ответственности виновных. Политик сравнил реакцию на события со стороны иностранных правительств и СМИ с неподтвержденными заявлениями администрации США о наличии массового уничтожения в Ираке.

"Таким образом, турецкая правящая элита стремится избегать вовлечения в провокационные действия союзников по НАТО, направленные на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине. Целью Турции является мирное урегулирование кризиса при активном посредничестве Анкары.

Мы находимся в таком периоде, когда черная пропаганда опережает конфликты на местах, которые отражают направления войн.

Это можно ясно увидеть в войне между Россией и Украиной. В новой концепции войны, известной как гибридная война, фальшивые новости, киберинтервенции, экономические манипуляции, операции со СМИ, в дополнение к обычным операциям используются все другие инструменты, которые разрушают мощь враждебной силы.

Рассмотрим сообщение о массовых убийствах мирных и невинных людей, якобы имевших место в украинском городе Буча. Это следует рассмотреть со всех сторон. Как мы помним, было заявлено, что тела 410 мирных жителей были обнаружены в братской могиле, которая, как утверждается, была найдена в саду церкви в городе Буча.

Массовое захоронение и другие зверства, которые были разоблачены, как ожидалось, оказали большое влияние на мировое общественное мнение и вызвали серьезную реакцию.

Кроме того, опубликованные изображения мирных жителей, убитых со связанными руками и расстрелянных с близкого расстояния, вызвали возмущение у людей. Но надо выяснять, было ли это на самом деле так как написано?

Мы не можем быть орудием черных компаний и психологических операцией. Мы должны действовать осознанно и бдительно.

Ключевым моментом здесь является внезапная и взрывоопасная резня мирных жителей, которая стала достоянием мирового общественного мнения в то время, когда прекращение огня и мирные переговоры между Россией и Украиной неуклонно продвигались вперед.

Администрация Российской Федерации заявила, что обвинения в массовых убийствах в Буче были вымышленными и ложными и, как и ожидалось, опровергла их.

Однако в США и ЕС поспешили сообщить о военных преступлениях в Буче. Надо ли торопиться делать выводы до окончания военных действий", - задался вопросом турецкий политик.

Лидер ПНД напомнил, что причиной вторжения в Ирак было названо наличие химического оружия у правительства страны, которое в итоге так и нашли.

"Тогда госсекретарь США на заседании ООН в 2003 году выступал за немедленное вмешательство в Ирак, заявляя о наличии у страны оружия массового поражения. Позже выяснилось, что это заявление было поспешным, необоснованным.

В те годы, когда Кувейт был оккупирован, "очевидцы" рассказывали, что иракские солдаты убили 312 младенцев в больницах. А в дальнейшем выяснилось, что таких фактов не было, а свидетель, привлеченный в качестве очевидца, никогда не работал в больнице.

Там же широко тиражировалась информация о том, что иракская армия наносит ущерб экологии и окружающей среде, бомбя нефтяные скважины, и демонстрировались кадры птиц, которые умирали от растекающейся нефти. А в реальности кадры были сделаны на побережье Франции. И эту ложь инициаторы фальшивки должны были признать.

Если мы не будем осторожны, то можем дойти до того, что угнетенного будем представлять убийцей, а убийцу угнетенным.

Вынесение окончательного решения на основе неподтвержденных фотографий и новостей, которые нам навязывают, являются предубеждением.

Вопрос, который необходимо подчеркнуть: почему заявление о массовом убийстве было вынесено именно в такое важное время? Зачем и кому это было нужно? Кто-то просто не хочет продолжения переговоров? Видимо, есть те, кто стремится накалить уровень насилия в войне.

Не исключаю того, что кого-то беспокоят дипломатические шаги Турции, рост авторитета в региональном и глобальном масштабе и ее способность разговаривать с обеими воюющими странами. Но, несмотря на все сложности, Турция поддерживает миролюбивые инициативы и понимает, что это путь совести, примирения, согласия и мира, справедливости", - отметил Бахчели.