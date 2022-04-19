Айдарова vs УПМС. Кто в МВД ответит за слив оперативной съемки журналистам?

Недавно произошел инцидент с участием депутата Айгуль Айдаровой и сотрудника УПМС, видео которого попало в СМИ и распространилось в Сети.

Этот случай вызвал общественный резонанс, и люди разделились на два лагеря, когда одни встали на сторону милиционеров, а другие, наоборот, поддерживают депутата.

К примеру, пользователь Фейсбука Канат Эркинбаев, считает, что в этой ситуации должно в первую очередь понести ответственность руководство МВД.

"Конечно, в этой ситуации депутат могла бы вести себя более сдержаннее, но и сотрудники милиции могли бы не раздувать из искры огонь. Да, поворотник не включила, но это же не повод чуть ли не целую операцию по захвату депутата и ее детей проводить. Можно же было обойтись предупреждением для начала. Но сегодня я хотел бы поднять следующий вопрос. Какого черта сотрудники милиции слили оперативную съемку журналистам "Кактуса" и при этом не понесли за это никакого наказания?! Насколько я понимаю, она и называется поэтому оперативной, что ею пользуются для служебного расследования. Это как минимум превышение должностных полномочий, и пора уже кому-то из руководства МВД понести за это ответственность, иначе практика слива оперативной видеосъемки никогда не закончится.

Если надо, то пусть и глава МВД понесет ответственность. Ведь мало того, что его сотрудники слили видео журналистам, так еще сами журналисты "Кактуса" проявили себя крайне непорядочно. В погоне за хайпом они даже толком лица детей не прикрыли, и кто даст теперь гарантию, что над ними не будут издеваться сверстники. В данном случае, думаю, депутату следует подать за это в суд на СМИ", - написал он.

Сама депутат Айгуль Айдарова тоже уже рассказала свою версию инцидента с сотрудником УПСМ. По ее словам, она вместе с детьми, невесткой и подругой возвращалась домой после ифтара, когда заметила, что за ней едет машина УПМС. Сотрудник УПМС сказал ей, что у нее не работает поворотник, и попросил предоставить документы. Депутат, чтобы не пугать детей в машине, попросила сначала завести их домой и потом предоставит документы. А когда она завела машину и начала доставать права из сумки, милиционер начал снимать ее на камеру. По ее словам, на следующий день она сама поехала за своими правами к сотруднику УПМС, который заставил прождать себя час, а потом требовал извинений.

По итогам проведенного служебного расследования один сотрудник УПМС освобожден от занимаемой должности с понижением, а трое получили дисциплинарные взыскания.