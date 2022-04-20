В КР более 40 медицинских гослабораторий перешли на цифровой формат

В Кыргызстане более 40 государственных лабораторий перешли на цифровой формат. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По данным пресс-службы, список лабораторий, подключившихся к информационной системе, увеличивается.
"Так, по состоянию на 18 апреля подключено 43 лабораторий, внесено более 32 тысяч записей. Граждане могут получить онлайн доступ к своим результатам лабораторных исследований с помощью портала Министерства здравоохранения КР, что позволит сэкономить опосредованные финансовые ресурсы и время получателей услуг.
Для получения результатов лабораторных исследований необходимо перейти по ссылке, затем выбрать "Результаты анализов" и заполнить поля ПИН, серия и номер паспорта, после чего вам будет доступен для скачивания результат лабораторного исследования в pdf-формате, защищенный QR-кодом.
Также ведется работа по интеграции лабораторной информационной системы с государственным порталом электронных услуг "Түндүк", для чего получателям услуг необходимо будет получить электронную цифровую подпись в любом Центре обслуживания населения.
Список лабораторий:
1. Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора г. Баткен
2. Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора
3. Железнодорожная больница
4. Клинико-диагностическая лаборатория Национального Госпиталя
5. Поликлиника студентов г. Бишкек
6. Республиканский центр "СПИД"
7. Республиканский центр карантинных и особо опасных инфекций
8. Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора
9. Центр семейной медицины №1
10. Центр семейной медицины №2
11. Центр семейной медицины №3
12. Центр семейной медицины №4
13. Центр семейной медицины №5
14. Центр семейной медицины №6
15. Центр семейной медицины №7
16. Центр семейной медицины №8
17. Центр семейной медицины №9
18. Центр семейной медицины №10
19. Центр семейной медицины №11
20. Центр семейной медицины №12
21. Центр семейной медицины №13
22. Центр семейной медицины №14
23. Центр семейной медицины №15
24. Центр семейной медицины №16
25. Центр семейной медицины №17
26. Центр семейной медицины №18
27. Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора г. Джалал-Абад
28. Иссык-Атинский межрайонный Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора
29. Жайылский отдел Сокулукского Центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора
30. Каракольский межрайонный Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора
31. Каракольское противочумное отделение
32. Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора г. Нарын
33. Ошский Городской Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора
34. Ошское противочумное отделение
35. Таласский межрайонный Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора
36. Иссык-Кульский межрайонный Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора
37. Ак-Суйский отдел Каракольского межрайонного Центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора
38. Жети-Огузский межрайонный Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора
39. Сокулукский Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора
40. Центр общеврачебной практики с. Сокулук
41. Центр общеврачебной практики г. Сулукту
42. Тонский районный Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора
43. Тюпский отдел Каракольского межрайонного Центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора