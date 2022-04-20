В КР более 40 медицинских гослабораторий перешло на цифровой формат

В Кыргызстане более 40 государственных лабораторий перешло на цифровой формат. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным пресс-службы, список лабораторий, подключившихся к информационной системе, увеличивается.

"Так, по состоянию на 18 апреля подключено 43 лабораторий, внесено более 32 тысяч записей. Граждане могут получить онлайн-доступ к своим результатам лабораторных исследований с помощью портала Министерства здравоохранения КР, что позволит сэкономить опосредованные финансовые ресурсы и время получателей услуг.

Для получения результатов лабораторных исследований необходимо перейти по ссылке, затем выбрать "Результаты анализов" и заполнить поля ПИН, серия и номер паспорта, после чего вам будет доступен для скачивания результат лабораторного исследования в pdf-формате, защищенный QR-кодом.

Также ведется работа по интеграции лабораторной информационной системы с государственным порталом электронных услуг "Түндүк", для чего получателям услуг необходимо будет получить электронную цифровую подпись в любом Центре обслуживания населения.

Список лабораторий:

1. Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора г. Баткен

2. Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора

3. Железнодорожная больница

4. Клинико-диагностическая лаборатория Национального Госпиталя

5. Поликлиника студентов г. Бишкек

6. Республиканский центр "СПИД"

7. Республиканский центр карантинных и особо опасных инфекций

8. Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора

9. Центр семейной медицины №1

10. Центр семейной медицины №2

11. Центр семейной медицины №3

12. Центр семейной медицины №4

13. Центр семейной медицины №5

14. Центр семейной медицины №6

15. Центр семейной медицины №7

16. Центр семейной медицины №8

17. Центр семейной медицины №9

18. Центр семейной медицины №10

19. Центр семейной медицины №11

20. Центр семейной медицины №12

21. Центр семейной медицины №13

22. Центр семейной медицины №14

23. Центр семейной медицины №15

24. Центр семейной медицины №16

25. Центр семейной медицины №17

26. Центр семейной медицины №18

27. Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора г. Джалал-Абада

28. Иссык-Атинский межрайонный Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора

29. Жайылский отдел Сокулукского Центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора

30. Каракольский межрайонный Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора

31. Каракольское противочумное отделение

32. Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора г. Нарына

33. Ошский Городской Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора

34. Ошское противочумное отделение

35. Таласский межрайонный Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора

36. Иссык-Кульский межрайонный Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора

37. Ак-Суйский отдел Каракольского межрайонного Центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора

38. Джети-Огузский межрайонный Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора

39. Сокулукский Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора

40. Центр общеврачебной практики с. Сокулук

41. Центр общеврачебной практики г. Сулукту

42. Тонский районный Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора

43. Тюпский отдел Каракольского межрайонного Центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора