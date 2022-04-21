Глава Таласской области: Мы планируем завести в регион новые сорта фасоли

В ближайшее время в Таласскую область из Алтайского края должны прибыть 35 маралов. Об этом и другом, а также о том, какие работы ведутся по развитию региона в интервью редакции vb.kg рассказал полномочный представитель президента в Таласской области Бакытбек Нарбеков.

По его словам, 6 марта таласская делегация посетила Алтай, где они закупили 35 маралов, из которых 30 самок и 5 самцов. Они должны прибыть в Таласскую область в течение 20 дней.

-Эту идею предложил начальник службы экологии Баймурза Маматович. Он составил экопроект и в дальнейшем будем развивать его. Сейчас для популяции маралов мы создали заповедник (3 гектаров) для их естественной среды обитания, - говорит Нарбеков.

Гость нашей редакции был признан лучшим губернатором 2021 года по итогам опроса читателей нашего портала. В 2000 году он окончил Кыргызский государственный сельскохозяйственный институт имени К.Скрябина по специальности "финансы и кредит", является кандидатом экономических наук, советником государственной службы 3 класса.

Экономика

Прежде всего хочу сказать, что открытие золоторудного комбината Джеруй стало значимым событием республиканского значения, которое в свою очередь внесет свой вклад в развитие нашего региона. Помимо этого, в Таласской области функционирует 30 айыл окмоту. Недавно мы составили договор с компанией "Кул брос", чтобы открыть в нашем регионе фабрику на 1000 рабочих мест. Мы уже завершили все документационные работы.

Газификация

В данное время только в селе имени Аманбаево имеется природный газ, которым пользуются 690 абонентов. Сейчас мы проводим переговоры с компанией "Газпром" и в этой связи мы планируем закупить газовый трубопровод на сумму 30 миллион сомов. Вторая сторона выполнит работу на 50 миллион сомов. Таким образом мы могли бы газифицировать село Шекер.

Сахарный завод

У нас начал работать сахарный завод на 100 мест и это третий по счету завод в Кыргызстане. Он стал функционировать в феврале этого года и ежедневно там производится от 5 до 12 тонн сахара. Сахарную свеклу закупили в Чуйской области. Стоить отметить, что сахарный тростник растет и в нашей области. Просто до открытия завода всю продукцию закупал Каиндинский завод.

КПП "Кичи-Капка"

Мы хотели бы выразить благодарность главе государства Садыру Жапарову. После его переговоров с президентом Казахстана с 11 апреля открылся контрольно-пропускной пункт "Кичи-Капка". Теперь границу могут пересекать жители двух стран при наличии ПЦР-теста, но пока КПП закрыт для автотранспорта. Это важно для наших жителей, так как мы имеем торговые отношения с Жамбылской областью Республики Казахстан.

Социальные дома

Совместно с кувейтским фондом "Центр Ас-Сафа" ведется строительство 60 домов и оно завершится к сентябрю этого года. Дома получат прежде всего нуждающиеся жители Таласа.

Фасоль - бренд Таласа

Если фермеры собирали до 100 тысяч фасоли, то сейчас сократилось до 60 тонн. Потому что за 27 лет не происходила периодическая замена семян фасоли, из-за чего продукция потеряла свое качество и не отвечает международным стандартам. Для этого мы открыли лабораторию по изучению почвы и будем производить рекультивацию земель. Стоимость фасоли в этом году за килограмм составила от 100- 114 сомов, было даже, когда цена опустилась до 85 сомов. Также мы будем работать над завозом нового сорта фасоли, который будет иметь спрос на международном рынке.

Проект дороги Талас-Аманбаево-Ташкент

Сейчас мы работаем над реализацией проекта дороги Талас-Аманбаево-Ташкент. Если мы сможем осуществить этот замысел, то он оправдает себя за 5-7 лет.

В мае планируется приезд президента Узбекистана Шавката Мирзиева в Кыргызстан. Мы надеемся, что Садыр Нургожоевич обсудит с ним данный проект и начнутся создаваться условия для его реализации. Если мы получим двухстороннее одобрение, то будем искать дополнительных доноров.