Воды в некоторых районах столицы сегодня, 21 апреля, не будет до 22 часов

Время отключения воды в некоторых районах кыргызской столицы сегодня продлили до 22 часов. Об этом сообщает "Бишкекводоканал".

21 апреля с 9 до 22 часов ограничили подачу питьевой воды в некоторые районы столицы.

Воды не будет в районе, ограниченном:

- река Ала-Арча – линия железной дороги – проспект Жибек Жолу – проспект Молодой Гвардии;

- проспект Молодой Гвардии – линия железной дороги – улица Фрунзе – проспект Манаса;

- проспект Дэн Сяопина – река Ала-Арча – улица Боконбаева – улица Кулиева – улица Московская – улица Фучика – улица Казакова.

Сообщается, что это вынужденная мера в связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Запад-2" и на городских водопроводных сетях.

Мэрия столицы приносит извинения горожанам за причиненные неудобства.