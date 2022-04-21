Погода
$ 84.99 - 85.99
€ 91.25 - 92.25

Воды в некоторых районах столицы сегодня, 21 апреля, не будет до 22 часов

200  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Время отключения воды в некоторых районах кыргызской столицы сегодня продлили до 22 часов. Об этом сообщает "Бишкекводоканал".

21 апреля с 9 до 22 часов ограничили подачу питьевой воды в некоторые районы столицы.

Воды не будет в районе, ограниченном:

- река Ала-Арча – линия железной дороги – проспект Жибек Жолу – проспект Молодой Гвардии;

- проспект Молодой Гвардии – линия железной дороги – улица Фрунзе – проспект Манаса;

- проспект Дэн Сяопина – река Ала-Арча – улица Боконбаева – улица Кулиева – улица Московская – улица Фучика – улица Казакова.

Сообщается, что это вынужденная мера в связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Запад-2" и на городских водопроводных сетях.

Мэрия столицы приносит извинения горожанам за причиненные неудобства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417120
Теги:
Бишкекводоканал, вода, отключение воды, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  