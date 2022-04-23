ОФ "Общее дело": Выборы в ЖК прошли в конкурентной, но неравной среде

ОФ "Общее дело" подготовил финальный отчет по результатам независимого наблюдения за выборами депутатов Жогорку Кенеша, состоявшимися 28 ноября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Независимое наблюдение прошло в период с 29 августа по 25 декабря 2021 года.

Согласно представленным данным, выборы в целом были организованы и проведены в соответствии с национальным законодательством и нормами международного права. В то же время, полный анализ данных, собранных в ходе независимого наблюдения, указывает на ряд проблем, требующих внимания, как правительства, так и граждан.

В будущем стране необходимо решить вопросы, касающиеся более полной реализации принципа равенства кандидатов, стимулирования партийного строительства, продвижения политического участия женщин, молодежи и других недостаточно представленных лиц, создания возможностей для возникновения реального выбора кандидатов у избирателей.

Серьезную обеспокоенность вызывает низкая явка избирателей. Даже изменение избирательной системы не смогло повлиять на тренд снижающейся явки избирателей. Она наблюдается в течение нескольких выборных кампаний.

Выборы прошли в конкурентной, но неравной среде с явным доминированием политических партий и кандидатов со значительными финансовыми ресурсами. В ходе выборной кампании соблюдались фундаментальные свободы. Были предприняты усилия по противодействию подкупу избирателей и злоупотреблению административным ресурсом. Внедрение новой избирательной системы и наличие политической конкуренции не смогло переломить тренд низкого участия граждан в выборах. Низкая явка избирателей указывает на недоверие части избирателей к выборам.

В целом, день голосования прошел организованно и мирно. На 30 процентах избирательных участков имел место временный выход из строя АСУ, на 7,3 процента участков временно выходило из строя оборудование по биометрической идентификации. Серьезные проблемы были зафиксированы на 6 процентах избирательных участков, где наблюдались сочетания различных нарушений. Процедурные нарушения зафиксированы на 6 процентах избирательных участков. По различным причинам, копии протоколов об итогах голосования не были предоставлены наблюдателям "Общего дела" и наблюдатели вынуждены были фотографировать их.