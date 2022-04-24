В КР на 24 апреля новых случаев заражения COVID-19 вновь не выявлено

В Кыргызстане на 24 апреля новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией не зарегистрировано. Об этом сообщает Минздрав.

За весь период пандемии было зарегистрировано – 200 983 случая заражения COVID-19.

За последние сутки по республике от COVID-19 выздоровели 10 человек. За весь период выздоровели – 196 386 человек.

Летальных случаев за последние сутки не зарегистрировано. Всего за весь период скончался – 2991 человек.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 3 человека. На амбулаторном лечении – 11 человек.