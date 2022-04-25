Герой Окомбаев из Ичке-Жергеза знал, что борется с фашизмом и нацизмом

Родные красноармейца Рысбека (Ранбека) Окомбаева выступили на международной онлайн-конференции, посвященной изучению темы истоков нацизма в Европе и Прибалтике.

Красноармеец 43 гвардейской стрелковой латышской дивизии 12 марта 1943 года Оконбаев Ранбек будучи раненным несколько раз, отразил четыре атаки фашистов, но пулемет из рук не выпустил, пока не получил смертельное ранение. В наградном документе командир указал, что на теле красноармейца нашли 17 ран, "когда его обнаружили он продолжал вести бой, вцепившись в ручки пулемета мертвой хваткой".

Его потомки: дети и внуки его брата, узнав, что на одной из конференций Ассамблеи народов Евразии была озвучена инициатива создания электронной книги Памяти обо всех бойцах, служивших в дивизии, обратились в поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" и рассказали, что их дед по брату отца за свой подвиг 12 марта 1943 года в Староррусском районе был представлен к ордену Ленина (посмертно), но поскольку погиб, то ни сам орден, ни удостоверение к ордену семья так до сих пор не получила, а они считают, что о таком подвиге должны знать и в Кыргызстане, и в России.

"Мы очень обрадовались, когда прочли, что нашлись люди, которые хотят собрать всю информацию о воинах 43 гвардейской стрелковой латышкой дивизии вместе. Мы хотим найти кого-то из потомков тех кто там воевал, плечом к плечу с нашим дедом бил фашистов.

У нашей семьи сложная судьба: часть ушла в Китай во время коллективизации, кто-то вернулся и был выслан на Украину. Поэтому сохранение памяти о каждом для нас важно. Всего у героя было четыре брата: двое оставались в Китае, а двое здесь. В 1939 году в армию призвали старшего. Он до июня 1941 года писал письма, фотографию прислал. А когда война началась - пропал без вести. От Рысбека (Ранбека) фото не осталось.

Много ошибок наделал писарь в части того, что наш дед Рысбек в документах о захоронении написан как Райбек, а в наградном уже Ранбек. А это один и тот же человек. Мы надеемся, что в Минбороны России разберутся и смогут выслать нам удостоверение к награде", - рассказывает внук по брату погибшего героя Авасбек.

Родственники героя считают, что важно сейчас напоминать людям, откуда взялся фашизм, чтобы люди вспомнили какими страшными могут быть его последствия.

Участники из прибалтийских стран рассказали о формировании латышских, литовских и эстонских формирований в 1941 году в составе Красной Армии.

"По документам на момент, когда там воевал Окомбаев Рысбек (Ранбек) в части 50 процентов бойцов были из Прибалтики. И все они вместе видели зверства фашистов на территории Ленинградской области, где была устроена мертвая зона, где деревни выжигались, население изгонялось на мороз, или расстреливалось, чтобы не допустить возможность прорыва блокады. И примеров тому очень много. До сих пор захоронения гражданских лиц, расстрелянных фашистами, находят поисковики. Но об этом мало говорят в международных СМИ,так как стараются специально замолчать эту информацию", - рассказали они.

Также на мероприятии было высказано мнение, что в международной повестке долгие годы происходила подмена понятий и выстраивалась тактика смены парадигмы. Так, например, если ранее в Европе всегда уделяли внимание жертвам холокоста и губительности нацизма во всех проявлениях, то после развала СССР зарождение нацизма в бывших советских республиках не замечали.

"Такая подмена понятий, равнодушие, отсутствие интереса к реальным фактам истории приводит иногда к конфузам. Например, не так давно в Бельгии был выявлен памятник, который установили в память о жертвах якобы концлагеря, а на самом деле оказалось, что в списке жертв, указанных на табличках, подтвержденные документально нацисткие военные преступники, которые были взяты в плен армией США в мае 1945 года и содержались там до закрытия лагеря в 1946 году. Памятник представлял их в роли жертв, желающих вернуться домой. А само поле, на котором был установлен монумент, называлось Полем Свободы. Настоящий конфуз.

После того как факт был установлен, прогрессивная часть страны возмутилась, и сам памятник, стерев фамилии, решили отнести к артобъектам.

Но попытки не осудить, а именно "увековечить" именно палачей, военных преступников, уничтоживших тысячи мирных предпринимаются. И важно, что находятся люди - представители нового поколения, которые готовы бороться за реальную историю", - сказал один из участников конференции.

Во время мероприятия были озвучены также самые разные примеры осмысления истории своей семьи. Например, потомки одного военного нацисткого преступника сами собрали свидетельства о его преступлениях, но не для гордости, а для доказательства вины, чтобы попросить прощения у жертв и их потомков, но такие примеры, конечно, исключение.

Все больше из-за односторонней подачи событий того времени. По опросам, которые проводятся мало кто уже в Европе и Америке помнит кто спас Европу от фашизма. И, конечно, же это несправедливо по отношению, прежде всего к самим победителям, к погибшим в борьбе с фашизмом и нацизмом.