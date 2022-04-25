В Бишкеке месте колонии №47 появится новый микрорайон?

Колония №47, расположенная в западной части Бишкека, будет снесена в ближайшее время, сообщил ГСИН. Корпуса и материальную базу перенесут на территории колонии № 8 в селе Новопокровка, а также в спецучреждениях № 27 и № 31 в селе Молдовановка.

Редакция vb.kg узнала что будет на освободившихся 7,5 гектарах земли в Бишкекглавархитектуре.

"Согласно генерального плана города, утвержденного постановлением правительства от 21 ноября 2006 года № 805 на период до 2025 года, земельный участок под исправительным учреждением № 47 относится к территориям микрорайонов, кварталов со смешанной многоэтажной застройкой", - сообщает Бишкекглавархитектура.

Однако, специалисты добавляют, что проект детальной планировки на эту территорию еще не разрабатывался.

"Согласно пункта 13.1 строительных норм КР 30-01:2020 допускается выполнение проекта застройки, без утвержденного проекта детальной планировки в соответствии с генеральным планом.

На сегодняшний день, заказ на разработку проекта застройки территории и выдачу разрешительной документации на строительство какого-либо объекта на месте исправительного учреждения № 47, в учреждение не поступал", - отмечают в Бишкекглавархитектуре.