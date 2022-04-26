Погода
$ 85.32 - 86.32
€ 91.87 - 92.87

Новый рекорд: спортсмен переместил 4 грузовых вагона весом более 100 тонн

179  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Спортсмен Алексей Тепляшин установил рекорд Кыргызстана по перемещению железнодорожного вагона, сообщает пресс-служба "Кыргыз Темир жолу".

Спортсмен переместил 4 грузовых полувагона и дополнительный груз с ремнем на шее на расстояние почти 8 метров. Общий вес вагонов составил 100 тонн 150 кг.

Мероприятие проведено 22 апреля, в день рождения Тепляшина. Алексей готовился к этому соревнованию более полугода и добился своей цели к своему 40-летию. Свой рекорд он посвятил кыргызстанцам.

Добавим, что Алексей Тепляшин занимается силовым экстримом: гнет гвозди, ломает болты, скручивает сковороды, рвет книги, карты.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417316
Теги:
железная дорога, спорт, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  