Новый рекорд: спортсмен переместил 4 грузовых вагона весом более 100 тонн

Спортсмен Алексей Тепляшин установил рекорд Кыргызстана по перемещению железнодорожного вагона, сообщает пресс-служба "Кыргыз Темир жолу".
Спортсмен переместил 4 грузовых полувагона и дополнительный груз с ремнем на шее на расстояние почти 8 метров. Общий вес вагонов составил 100 тонн 150 кг.
Мероприятие проведено 22 апреля, в день рождения Тепляшина. Алексей готовился к этому соревнованию более полугода и добился своей цели к своему 40-летию. Свой рекорд он посвятил кыргызстанцам.
Добавим, что Алексей Тепляшин занимается силовым экстримом: гнет гвозди, ломает болты, скручивает сковороды, рвет книги, карты.