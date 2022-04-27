Хозяева техники Apple подали иск из-за неработающего в РФ сервиса Apple Pay

26 апреля юридическая компания Destra Legal подала коллективный иск от 20 владельцев устройств iPhone, Apple Watch и Mac к юрлицу Apple в России в Пресненский районный суд Москвы, пишет "Комменрсант".

В иске указано, что покупатели получили технику с исправной функцией Apple Pay, а её внезапное отключение - нарушение закона о защите прав потребителей.

Истцы требуют компенсацию морального вреда в 10 тысяч рублей каждому и уменьшение стоимости товаров, соразмерное отключенной функции. Её определит суд после экспертизы, говорят юристы компании.

11 марта Apple Pay и Google Pay стали недоступны для российских карт Visa и Mastercard после ухода платёжных систем из России. 24 марта Apple Pay начала отключать карты "Мир".

Часть опрошенных изданием юристов считает, что подавать иск из-за чужого решения бессмысленно, другая - что у истцов есть шансы выиграть, потому что суды "ориентированы на удовлетворение общественного запроса на реванш" из-за ухода иностранных компаний.

В апреле пользователи Netflix подали два иска к компании с требованием вернуть доступ к сервису - в первом случае требовали компенсацию в 60 млн рублей, во втором её размер не определили.