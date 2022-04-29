В Бишкеке 15 % студентов признались, что им нравится употреблять алкоголь

Насколько активно и часто студенты употребляют алкоголь? В столице Кыргызстана научно подошли к ответу на этот вопрос. Бишкекский международный медицинский институт в рамках научно-исследовательской работы по продвижению "Концепции снижения вреда от факторов риска неинфекционных заболеваний" с 14 по 18 марта выполнил масштабное исследование распространённости потребления алкоголя среди учащихся столичных вузов. В социологическом опросе приняли участие 450 студентов таких вузов, как КГМА, КРСУ, КТУ, КГУСТА, в возрасте от 18 до 25 лет.

Актуальность изучения этой проблематики обусловлена задачами национального здравоохранения. Как отметила автор исследования Альфия Самигуллина, неинфекционные или так называемые поведенческие заболевания в последние десятилетия стали главной причиной заболеваемости и смертности среди людей.

"Проблема неинфекционных заболеваний остается актуальной для всех стран мира. Как ни странно, именно эти заболевания являются ведущими причинами заболеваемости и смертности. В их основе лежит четыре поведенческих фактора риска: употребление табака, несбалансированное питание, недостаточная физическая активность и чрезмерное употребление алкоголя. Последняя проблема не обходит стороной и такую социальную категорию, как студенчество", – отметила автор.

Согласно итогам опроса, употребление спиртных напитков – достаточно широко распространенное явление среди студентов бишкекских вузов. Значительная часть опрошенных не считает это чем-то предосудительным, не задумывается о последствиях употребления алкоголя и его вреде для здоровья.

Более 70% респондентов получили первый опыт потребления спиртного ещё до совершеннолетия. Около трети (29%) первый раз попробовали алкоголь дома, в кругу семьи и родственников, а 21% – на улице в кругу сверстников, что является тревожным фактором.

Примерно 10% опрошенных употребляют спиртное часто – несколько раз в неделю либо ежедневно. 22% чаще всего выбирают крепкие алкогольные напитки: водку, коньяк, виски.

Несмотря на осведомлённость большинства респондентов о том, что алкоголь наносит вред здоровью, студенты продолжают его употреблять. Около 15% признались, что им нравится состояние алкогольного опьянения.

Почти половина опрошенных называют основной причиной распространения пьянства лёгкую повсеместную доступность алкоголя. Около трети респондентов полагают, что государству нужно больше внимания уделять подробному и понятному разъяснению вреда алкоголя, последствий его регулярного приёма и пропаганде здорового образа жизни. 42% считают, что переход на слабоалкогольные напитки совместно с продвижением правильной культуры употребления алкоголя – часть реального решения проблемы алкоголизма и вытекающих из него социально-медицинских проблем, таких как преступность, бытовое насилие, ДТП, развитие заболеваний печени.

Такое решение основано на концепции снижения вред (КСВ) – подход, который в настоящее время набирает популярность в развитых странах. Концепция предлагает комплексный подход к борьбе с неинфекционными заболеваниями, вызванными вредными привычками. Её авторы исходят не из запретительного императива, направленного на ограждение людей от вредных привычек, потому что такая практика во всём мире показала свою неэффективности. Концепция снижения вреда изначально принимает во внимание фактор зависимости человека от курения, алкоголя, соли, сахара и калорийной пищи. А суть подхода – в том, чтобы продвигать на рынке продукты с максимально низким уровнем вреда. В частности – слабоалкогольные напитки вместо сильноалкогольных, бездымные никотиновые продукты вместо сигарет, кондитерские изделия с низким содержанием сахара.

"Концепция предлагает применить метод "мягкой силы", при котором вместо запрета предлагается право выбора путём замены наиболее вредного продукта на менее вредную научно обоснованную альтернативу. В таком случае концепция снижения вреда эффективно дополняет традиционные меры по борьбе с рисками неинфекционных заболеваний и достигает общих целей здравоохранения", – комментирует Альфия Самигуллина.

Применительно к рынку алкоголя сторонники концепции исходят из того, что для снижения рисков формирования алкогольной зависимости и злоупотребления крепким алкоголем следует опираться на понижение градуса в напитках. За счёт ценовой политики, ограничений по времени продажи и других мер делать более доступными на рынке именно слабоалкогольные напитки (такие как сухое вино, например). Тем самым заменить более вредное на менее вредное.

"Главное для человека – знать меру и проявлять ответственность за своё здоровье. А задача государства в том, чтобы стимулировать потребление менее вредных продуктов", – резюмирует исследователь.