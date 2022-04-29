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С 1 мая при въезде в КР не потребуют ПЦР-тест или сертификат о вакцинации

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- Анастасия Карелина
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С 1 мая при въезде в Кыргызстан больше не будут потребовать ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

Для граждан Кыргызской Республики и иностранных граждан, пересекающих госграницу республики с 1 мая 2022 года, отменили обязательное наличие отрицательного результата ПЦР-теста или сертификата о вакцинации против COVID-19. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией КР.

Заседание провел заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов. Были заслушаны доклады об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в республике по состоянию на сегодняшний день и о ходе вакцинации населения против коронавирусной инфекции.

Полномочным представителям президента в областях поручено совместно с Минздравом продолжить проведение кампании по вакцинации населения против коронавирусной инфекции с расширением охвата, усилением темпов и упором на уязвимые группы населения.


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URL: https://www.vb.kg/417509
Теги:
граница, эпидемия, коронавирус, COVID-19, Кабинет министров, вакцинация, ПЦР, Эдиль Байсалов
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