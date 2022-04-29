ООН: Из-за вырубки леса и добычи ископаемых в мире деградировали 40% почв

Из-за вырубки леса, промышленного загрязнения и добычи полезных ископаемых уже деградировали 40 процентов почв на планете. Если человечество не предпримет никаких мер, к 2050 году этот показатель достигнет 55 процентов. В таком случае площадь деградированных земель будет эквивалентна Южной Америке.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на доклад экспертов Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.

"Деградация почв означает смерть. Этот доклад - тревожный сигнал. Мы не можем воспринимать землю как должное", - заявил исполнительный секретарь Конвенции Ибрагим Тиау.

Мировые правительства обязались к 2030 году восстановить 10 миллионов квадратных километров земель - это примерно площадь Китая.

Проекты предусматривают оздоровление почв, охрану дикой природы, обеспечение доступа к воде и другие меры, но на их реализацию не хватает 1,6 триллиона долларов.

Эксперты предлагают направить на эти цели те 700 миллиардов долларов, которые ежегодно выделяются в виде субсидий на поддержку сельского хозяйства и добычи ископаемого топлива.