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ООН: Из-за вырубки леса и добычи ископаемых в мире деградировали 40% почв

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- Канат Кожоев
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Из-за вырубки леса, промышленного загрязнения и добычи полезных ископаемых уже деградировали 40 процентов почв на планете. Если человечество не предпримет никаких мер, к 2050 году этот показатель достигнет 55 процентов. В таком случае площадь деградированных земель будет эквивалентна Южной Америке.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на доклад экспертов Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.

"Деградация почв означает смерть. Этот доклад - тревожный сигнал. Мы не можем воспринимать землю как должное", - заявил исполнительный секретарь Конвенции Ибрагим Тиау.

Мировые правительства обязались к 2030 году восстановить 10 миллионов квадратных километров земель - это примерно площадь Китая.

Проекты предусматривают оздоровление почв, охрану дикой природы, обеспечение доступа к воде и другие меры, но на их реализацию не хватает 1,6 триллиона долларов.

Эксперты предлагают направить на эти цели те 700 миллиардов долларов, которые ежегодно выделяются в виде субсидий на поддержку сельского хозяйства и добычи ископаемого топлива.


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URL: https://www.vb.kg/417524
Теги:
ООН, мировые новости
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