Производство товарной рыбы в КР за 2021 год составило 10 тысяч 344 тонн

В едином государственном рыбохозяйственном реестре КР, зарегистрировано 194 рыбных хозяйств, из них 30 хозяйств экспортируют рыбу и рыбную продукцию в Россию, Казахстан и третьи страны. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, в Кыргызстане в основном производится два вида товарной рыбы – карповые виды и радужная форель. Производство товарной рыбы в 2021 году составило 10 тысяч 344 тонны, в 2020 году этот показатель составлял 5 тысяч 139 тонн.

Вместе с увеличением производства растет и потенциал экспорта. Если в 2020 году экспорт составлял чуть более 3 тысяч тонн, то в 2021 году экспорт составил более 5 тысяч тонн. В 2021 году Кыргызстан экспортировал 5139 тонн.

В 2021 году были проведены работы по искусственному воспроизводству рыбы на озере Иссык-Куль, Сон-Куль, Орто-Токойском и Токтогульском водохранилищах. Всего было выпущено 17 миллион 600 тысяч подращенной молоди таких видов, как форель, сиг-лудога, карп-сазан.