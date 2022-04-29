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Производство товарной рыбы в КР за 2021 год составило 10 тысяч 344 тонн

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- Назгуль Абдыразакова
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В едином государственном рыбохозяйственном реестре КР, зарегистрировано 194 рыбных хозяйств, из них 30 хозяйств экспортируют рыбу и рыбную продукцию в Россию, Казахстан и третьи страны. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, в Кыргызстане в основном производится два вида товарной рыбы – карповые виды и радужная форель. Производство товарной рыбы в 2021 году составило 10 тысяч 344 тонны, в 2020 году этот показатель составлял 5 тысяч 139 тонн.

Вместе с увеличением производства растет и потенциал экспорта. Если в 2020 году экспорт составлял чуть более 3 тысяч тонн, то в 2021 году экспорт составил более 5 тысяч тонн. В 2021 году Кыргызстан экспортировал 5139 тонн.

В 2021 году были проведены работы по искусственному воспроизводству рыбы на озере Иссык-Куль, Сон-Куль, Орто-Токойском и Токтогульском водохранилищах. Всего было выпущено 17 миллион 600 тысяч подращенной молоди таких видов, как форель, сиг-лудога, карп-сазан.


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URL: https://www.vb.kg/417527
Теги:
Минсельхоз, рыбное хозяйство, экспорт, Кыргызстан
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