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В КР пресекли крупную партию контрабанды табака для кальяна на 40 млн сомов

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Сотрудниками Главного управления по борьбе с контрабандой Государственной таможенной службы при Министерстве финансов КР совместно с сотрудниками ГКНБ КР пресечён ввоз крупной партии контрабанды табака для кальяна. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

По данным пресс-службы, на границе было задержано грузовое автотранспортное средство, следовавшее по маршруту Узбекистан- Кыргызстан через пункт пропуска "Достук" в адрес ОсОО "К.".

"Согласно предъявленному инвойсу в автотранспорте был товар в виде трикотажного полотна. Однако при приведении процедуры таможенного досмотра обнаружен товар – табак для кальяна марки "Serbetli" турецкого происхождения. Общий вес груза составил 28 848 кг., предварительная стоимость которого составила более 40 миллионов сомов.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП, в рамках которой будут проведены соответствующие мероприятия, направленные на выявление иных незадекларированных товаров и установлении причинённого ущерба".


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URL: https://www.vb.kg/417574
Теги:
контрабанда, табак, Кыргызстан, таможня
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