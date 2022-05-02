В центре Бишкека под открытым небом выступили "Хор Турецкого" и "Soprano"

В центре Бишкека под открытым небом выступили "Хор Турецкого" и арт-группа "Soprano". Об этом сообщает Россотрудничество в Кыргызстане.

"Мы очень любим ваш теплый, гостеприимный, хлебосольный, дружелюбный город, – сказал лидер коллективов Михаил Турецкий. – Это город, который спас многих людей во время Великой Отечественной войны, взрастил поколения сильных, мощных, заряженных людей. Мы приезжаем сюда, чтобы сделать праздник для людей, показать наши дружеские чувства и поделиться своим искусством".

Выступление стало частью масштабной международной акции "Песни единства". Артисты спели русские народные песни, популярные композиции XX века, песни военных лет и мировую классику.

Впереди у коллективов выступления в Алматы, Ташкенте и Душанбе. Турне проходит при поддержке МИД России и Правительства Москвы.