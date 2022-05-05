На площадке дискуссионного клуба "Пикир" прошел международный круглый стол на тему: "Концепция неделимой и равной безопасности: конфликт Запада и России"

На дискуссионной площадке клуба "Пикир" журналисты, политологи, политические аналитики, историки, эксперты по вопросам безопасности, военные эксперты, общественные деятели Кыргызстана, России, Казахстана, Беларуси, а также студенты бишкекских вузов обсудили факторы, способствующие трансформации однополярного мира в многополярный; риски и возможности переформатирования мировой системы на основе принципов неделимой и равной безопасности. А также выработали экспертные рекомендации государственным и общественным институтам Кыргызстана по встраиванию страны в многополярную мировую систему.

Сопредседатель дискуссионного клуба "Пикир" (Кыргызстан) Вадим Ночёвкин рассказал: "Неделимость безопасности – это один из принципов коллективной безопасности, заключающийся в том, что безопасность одного государства не должна обеспечиваться за счет безопасности другого. Под безопасностью в зависимости от характера угрозы может пониматься военно-политическая, экономическая, энергетическая, информационная и иные виды безопасности.

Документов, которые отражают попытки России последние месяцы перед спецоперацией добиться от Запада выполнения принципов неделимости безопасности, очень много. Москва даже разработала проект Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности.

Мы предлагаем обсудить вопрос: было ли возможным дальнейшее существование однополярного мира, какие существовали сценарии его переформатирования? По каким сценариям может формироваться многополярный мир?

Возможно ли в новых реалиях возвращение к предложенным Россией принципам неделимой и равной безопасности? В каком мире выгоднее существовать Кыргызстану – однополярном или многополярном? Перспективы формирования Большой Евразии как пути перехода к многополярному миру".

Эксперт Бюро военно-политического анализа, писатель, кандидат политических наук (Россия) Владимир Ераносян:

"Конец 2021 года ознаменовался знаменитым предложением России к Западу и США, как бенефициару НАТО, о создании единой системы безопасности. И это предложение о гарантиях безопасности на основе равной и неделимой ответственности, не в ущерб какой-либо из сторон было интерпретировано коллективным Западом как ультиматум.

Переговоры не привели к результатам, зашли в тупик. Незначительные уступки, на которые был согласен Запад, никак не соотносились с основными требованиями России относительно прекращения продвижения НАТО на восток, неразмещения ударных ядерных вооружений в странах, не входящих в Альянс до 1997 года, недопущение предоставления территории Украины и Грузии для неприкрытого освоения в качестве форпоста НАТО для борьбы с Россией.

Запад продолжил обучать ВСУ с помощью инструкторов НАТО, оснащать украинскую армию современными видами летального оружия, строить под видом украинских военно-морских баз гавани для захода крупнотоннажных эсминцев типа "Арли Берк", способных размещать на борту крылатые ракеты "Томагавк" с ядерными боеголовками. Это потребовало от России решительных мер военно-технического характера, которые были спровоцированы конкретными действиями Киева по размораживанию тлеющего конфликта на Донбассе.

Для здравомыслящих людей вполне очевидно, что формирование на территории Украины террористического анклава в виде хорошо подготовленной и нацеленной на блицкриг на Донбассе украинской армии не могло не вызвать адекватного ответа со стороны России. Но, похоже, сегодня, в условиях гибридной войны, требуется выделить основные причины того, почему ответ России был неизбежен, чем он обусловлен и почему неотвратим.

Перечисление этих причин нужно не для мотивации боевых частей, выполняющих задачи демилитаризации террористического анклава. У кадровых подразделений морской пехоты, Росгвардии, Сил спецопераций с боевым духом проблем нет. Давно ждали помощи и на Донбассе - ведь население республик третировалось на протяжении 8 лет. Перечень этих опций стоит озвучить для сомневающейся публики, в том числе в государствах ОДКБ, в которых так же не без поддержки западных фондов функционируют организации и СМИ, затуманивающие и извращающие суть действий России на Украине.

Итак, вот далеко не полный перечень причин объявления спецоперации.

Украина обозначила Россию в качестве врага доктринально. Это произошло еще в апреле 2021 года. Документ закрепил необходимость использования украинского народа для организации тотального сопротивления "агрессору". Другими словами, с подачи Запада украинскому обществу была навязана концепция городской герильи и тактика городского боя с использованием населения в качестве живого щита. Зеленский, подписывая этот документ, под воздействием кураторов пошел еще дальше - указ о раздаче населению оружия был подписан за 13 дней до начала военной спецоперации на Украине, а именно 11 февраля 2022 года.

Одних только диверсантов (снайперов, подрывников, водолазов), рекрутированных из националистов, Украина подготовила около 20 000 человек. Боевиков готовили на полигонах Яворов, Урзуф, на Кременчугском водохранилище. ДРГ проводили диверсии с убийствами, взрывами газопроводов, ЛЭБ в течение 8 лет. В том числе в Крыму. Не успокоились, наращивали активность.

Была принята "стратегия морской безпеки (морской безопасности)", предусматривающая создание так называемого москитного флота из катеров небольшим водоизмещением ("СуперВита" класса "Барзан" английского производства, "Марк 6" американского производства). Катера на своем борту могли нести ракетное оружие типа противокорабельных крылатых ракет "Экзосет" и ракет MGM176 "Гриффин". Эти ракеты угрожали как кораблям флота, так и гражданской логистической инфраструктуре России.

Украинская ракетная программа (БРК "Нептун" бьет до 280 километров) угрожала инфраструктуре, в том числе Крыма и даже юга России, и кораблям Черноморского флота. Россия столкнулась с необходимостью создания буферной зоны не столько для сухопутного коридора в Крым, сколько для купирования угрозы ракетного обстрела. Наличие 30 установок "Точка-У" с боекомплектом из 800 ракет с боевым радиусом применения до 120 метров угрожало стратегическим объектам Крыма и приграничным с Украиной городам. Демилитаризация в данном случае явилась экзистенциальной потребностью. Когда рядом отморозки – это единственный выход.

Наращивание группировки Краматорск-Авдеевка-Лисичанск и создание четырехкратного численного преимущества перед корпусами народной милиции, техническая оснащенность ВСУ указывали на предстоящий прорыв на Донбасс с закреплением в руинах городов ДНР и ЛНР и удержанием позиций с помощью оружия для городского боя ("Барреты", NLOW, гранатометы "Карл Густав" М3 и других) с последующей этнической чисткой.

Украина создала регулярную армию в количестве 260 тысяч человек с бригадной структурой формирования и полным контролем идеологической атмосферы в воинских коллективах посредством внедрения в них националистических батальонов с автономной системой управления. Пантеон героев из нацистских прихвостней культивируется и пестуется. Русофобия приветствуется, ненависть к "москалям", "кацапам", "оркам" поддерживается на высоком градусе. Жители Донбасса ("сепаратисты") обезличены и дегуманизированы. Их уничтожение считалось справедливым возмездием вне зависимости от возраста жертв. Операция по "возвращению" Донбасса была спланирована на март, эвакуация 470 тысяч дончан началась заблаговременно, так как наше руководство предвосхитило и упредило катастрофу.

На мировоззренческом и концептуальном уровне Силы спецопераций ВСУ вели и ведут гибридную войну против России, целью которой является её развал, разжигание этнической и религиозной вражды внутри нашего общества, стимулирование гражданского противостояния и экономического упадка России.

Угроза использования 30 биолабораторий на территории Украины, находящихся под полным контролем Пентагона, для нанесения ущерба сельскому хозяйству, животноводству, человеческой популяции, возможная экологическая катастрофа, утечка патогенов, распространение болезней.

Угроза появления в распоряжении Киева ядерного оружия. Способность Киева создать ядерный боеприпас иплазивного или пушечного типа. Обладание Киевом запасами отработанного ядерного топлива для создания грязной ядерной бомбы. Бесконтрольный характер использования военных аэродромов Украины для авиации НАТО, в том числе стратегическими бомбардировщиками, способными нести на борту ядерные бомбы B-61 всех двенадцати модификаций от 0,3 до 340 КТ.

Кибератаки на логистическую инфраструктуру и экономические центры, банковский сектор России. Создание на территории Украины под эгидой ССО мошеннических структур, колл-центров для экономических диверсий против ключевых учреждений банковского сектора и рядовых клиентов.

Угроза существует и для стран-членов ОДКБ.

Прослеживается раскачка ситуации с этно-конфессиональными противоречиями в Центральной Азии, попытка спецслужб Британии и США через центры информационно-психологических операций ССО Украины и грантоедов НКО возбудить население Средней Азии на беспорядки этнического характера, которые направлены как на размораживание тлеющих конфликтов среди местных этносов, так и разыгрывание "имперской карты", то есть разжигание ненависти к русскому национальному меньшинству.

Украинские пропагандисты открыто призывают вытеснять русских, выходить из ОДКБ, поднимать восстания против законных правительств с целью расшатывания обстановки, дестабилизации на границах, создания новых очагов напряжённости.

Это означает только одно - времена шараханий и многовекторности канули в Лету. История учит нас сплочению перед угрозой нового формата ментальной войны с использованием различных способов воздействия на население. Военно-техническая кооперация и союзнические отношения в период ведения боевых действий призваны обеспечить победу над врагом".

Доцент кафедры истории КРСУ, кандидат исторических наук (Кыргызстан) Павел Дятленко:

"Проект "Большая Евразия" можно рассматривать как путь к многополярному миру.

Основные тенденции переходного периода:

- на смену американоцентричному миру постепенно, в ходе ожесточенной борьбы приходит многополярный мир;

- постепенное ослабление коллективного Запада, которое западные элиты пытаются остановить разными способами, и утрата им мирового доминирования;

- вместо закончившейся западоцентричной глобализации формируется несколько проектов региональной интеграции в виде блоков стран, создаваемых вокруг крупных самодостаточных экономик (пример - ЕАЭС);

- вопросы сохранения независимости, обеспечения безопасности и развития становятся всё более взаимосвязанными между собой, их успешное решение для государств находится на региональном и континентальном уровне;

- новая холодная война, начатая Западом против России и других самостоятельных держав (Китай, Иран, Индия, Пакистан), продлится как минимум несколько лет и будет сопровождаться конфликтами разной степени интенсивности на периферии;

- в ходе геополитического противостояния идет объективное ослабление прозападных международных организаций (ВТО, ОБСЕ) и естественное усиление евразийских организаций (ШОС).

Мировое восхождение Евразии:

- Евразия возвращает себе свое историческое место в мировой политике и экономике, этот процесс является одним из основных трендов XXI века, центр мировой экономики уже находится в Азии;

- быстро идёт восстановление роли России и Китая как мировых держав, чему пытаются активно помешать страны Запада;

- важной частью текущих мировых процессов является подъем новых держав – Индии, Пакистана, Ирана, Турции, Индонезии;

- международные транзитные коридоры в Евразии и вокруг нее уже становятся реальностью, существенно меняющей мировую экономику и мировой баланс в международных отношениях (примеры – Севморпуть, "Один пояс - один путь", МТК "Север – Юг").

Перспективы Центральной Азии в формирующемся миропорядке:

- страны региона стремятся к восстановлению утраченных необходимых экономических связей (их фундамент – это Туркестанский край Российской империи, Среднеазиатский экономический район СССР);

- пандемия и новая холодная война привели к глубокому экономическому кризису, его быстрое и успешное преодоление связано с дальнейшим углублением региональной интеграции;

- в перспективе часть стран Центральной Азии присоединятся к Евразийскому союзу (Узбекистан, Таджикистан), который даёт своим участникам шанс на модернизацию и выход из состояния транзитно-сырьевой периферии;

ЕАЭС является собственным интеграционным проектом для Центральной Азии;

- внешние и внутренние конфликты, мировая нестабильность и неопределенность повышают значимость ОДКБ для республик региона (пример – успешная миротворческая миссия ОДКБ в январе 2022 года в Казахстане);

- Центральная Азия быстро возвращается в евразийское пространство, этот процесс проявляется в нарастании многопланового и тесного сотрудничества с нашими географическими соседями (Россия, Китай, Иран и другие);

- сближение республик региона с Россией является естественным и взаимовыгодным для обеих сторон процессом в силу общего культурно-исторического типа обществ, сохранения общего пространства, общности многих интересов, угроз и перспектив".

Дмитрий Семченко, политический эксперт, член президиума оргкомитета политической партии "Союз" (Беларусь):

"Участники круглого стола посвятили достаточно много времени подтверждению необходимости, неизбежности нынешней спецоперации. Я понимаю, что это состояние именно вашего общества, состояние понимания процессов, происходящих именно в вашем регионе. У нас же, в Республике Беларусь, это подтверждение практически не нужно, потому что для нас всё это абсолютно очевидно. Все давно ждали, когда же мы активно начнем с этим разбираться.

Наша организация активно помогает беженцам из Украины, мы организовали такой коридор ввиду того, что из Украины на территорию России попасть практически невозможно, равно как и в Беларусь. Соответственно, те люди, которые хотят от войны уехать в Россию или в Беларусь, уезжают на запад – в Польшу. А мы помогаем им через Польшу пройти белорусскую границу, потому что как только в Польше они заявляют, что едут не дальше на запад, а возвращаются на восток, у них начинаются проблемы. Сейчас мы здесь получаем живые свидетельства людей о том, до какой степени озверения дошла часть жителей Украины, и это случилось не сейчас. Это было уже давно, просто сейчас эти проявления стали видны. Если говорить о том, что украинская власть готовилась напасть на Донбасс, – это всё равно локально. Если смотреть на опыт Беларуси и наши события двухлетней давности, то наше движение, наша партия "Союз" во главу угла поставила именно ускоренную экономическую интеграцию в составе союзного государства. Власть тогда этого не слышала, идею тяжело было пробивать. Не слышала она и самого главного – что грядёт крупный экономический кризис, идет смена формаций. Значит, соответственно, обостряется и геополитическая ситуация.

Хочу сказать о двухвекторности, многовекторности или еще какой-нибудь… Если вы сидите сразу на двух стульях - они неизбежно когда-нибудь раздвинутся. И в обостряющейся ситуации, когда понятно, что будет обостряться геополитическая борьба, борьба за рынки влияния, за рынки сбыта, очевидно, что Беларусь, находясь на самом западном краю ЕАЭС и ОДКБ, не сможет работать в условиях многовекторности. Мы сейчас уже видим примеры того, что не то что мелкие, а крупные европейские страны, если они не поддерживают то, что им говорят из Вашингтона, их просто заставляют "стрелять себе в ногу". Теперь это очевидно. Но даже после событий августа 2020 года тормозились реальные интеграционные процессы, только через год были подписаны дорожные карты о том, каким же путем мы якобы будем ускоренно интегрироваться. А теперь, когда введены санкции против Беларуси, мы бежим и пытаемся наладить координацию на всех уровнях - предприятий, ведомств, областей. А кто мешал этой интеграцией заниматься раньше? То есть, недооценивать обострившуюся мировую конъюнктуру, играть в многовекторность уже физически невозможно. Никто уже не играет в мягкие игры.

Западу не нужна Украина как развитое государство, нет, – только как АнтиРоссия. То же самое будет и с любым государством Средней Азии. Ну зачем Западу ещё какой-то партнёр? Как рынок сбыта? Не та величина. Им Украина с таким большим населением и с такой большой территорией не нужна была как рынок, как экономический партнер - даже в качестве рабочей силы для того, чтобы, допустим, дешевле производить какую-то продукцию. И это надо доносить не только до властей, но и для широких масс. Необходимо понять, что в настоящий момент нельзя не определяться - каждая конкретная страна должна определиться чем быстрее, тем лучше. Либо эти страны как можно быстрее станут вместе с Россией и вместе лучше образуют оборону, образуют экономическую тесную интеграцию, либо они станут объектом воздействия со стороны противников России".

Политический аналитик (Кыргызстан) Кубанычбек Таабалдиев:

"26-27 мая в Бишкеке состоится встреча глав государств-стран ЕАЭС. Думаю, там очень многие вещи будут раскрыты и позиции выверены. И какие-то вопросы, которые имеются на данный момент в отношении таких стран как Казахстан и Кыргызстан, наверняка будут обсуждены. Это очень важный момент, который определяет наши будущие шаги. Поэтому я хотел бы немного подождать, не осуждать кого-то заранее – подождём, увидим, что будет. Потому что в большой политике, как и во всей системе управления, в менеджменте, есть такое понятие – "20 на 80". 20 процентов коллектива всегда работает активно, а 80 процентов следуют за этими самыми активными и эффективными членами коллектива. В государственном управлении, может быть, даже не 20, а гораздо меньше людей думающих, которые имеют возможность говорить, понимают общую ситуацию, принимать адекватные решения. Итальянский мыслитель Макиавелли говорил: "Государя делает его окружение".

Что касается ситуации, которая сейчас складывается вокруг военных событий на Украине… Идёт большое противостояние, в котором задействованы, к сожалению, не две стороны, иначе вопрос был бы уже давно решен.

В Кыргызстане НПО все-таки оказывают на общественное мнение очень сильное влияние. И думающие люди могли бы более эффективно проводить работу, чтобы можно было выбрать какую-то единую точку зрения - привлекательную не только для стран ЕАЭС и ОДКБ, но и для более широкого круга. Уже есть пример двух организаций, которые сейчас становятся более влиятельными, куда всё больше желающих вступить. Это ШОС и БРИКС. Такие страны могли бы сыграть большую роль, если бы была единая, обоснованная точка зрения.

Если брать ЕАЭС, то мы видим: объединиться не позволяют внутренние распри среди пяти стран. Это говорит о том, что мы пытаемся быть едиными, но вынуждены учитывать влияние извне. И это наша слабость. И этот вопрос надо решить не центром принятия решений одной страны, а общими усилиями. А общие решения принимаются за счет каких-то выводов, прорабатываемых аналитическими центрами".

По итогам дискуссии участники круглого стола выработали следующие предложения и рекомендации:

- руководству Кыргызстана в срочном порядке провести закрытое заседание Совета безопасности КР с повесткой дня: "Угрозы и вызовы национальной безопасности КР в связи с событиями на Украине";

- исходя из необходимости ответа на глобальный вызов, выработать ясную и четкую позицию по данному вопросу;

- усилить работу аналитических центров Кыргызстана, привлекать к этой работе профессионалов в сфере политики, безопасности, экономики, социальных вопросов;

- особое внимание уделить анализу и выработке мер по сближению позиций стран, входящих как в ЕАЭС, так в ОДКБ; проводить совместный "мозговой штурм" аналитических центров стран этих организаций для обсуждения и определения общих точек соприкосновений и причин разногласий;

- пиар-службам стран-партнеров России усилить работу по формированию объективного общественного мнения и по противодействию влияния пиар-акций зарубежных НПО и других служб, оперативно реагировать на очевидные фейковые вбросы.