Погода
$ 83.12 - 84.87
€ 84.74 - 85.74

МВД РК и РФ изъяли синтетические наркотики на сумму в 9,5 миллиона долларов

901  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Подразделениями по противодействию наркопреступности министерств внутренних дел Республики Казахстан и Российской Федерации проведена специальная операция на территории двух стран по перекрытию транснационального канала поставки синтетических наркотиков посредством почтовых отправлений, сообщает Polisia.kz.

Как пояснил исполняющий обязанности начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Аскар Мухаметкалиев, для оперативной разработки фигурантов была создана специальная группа из числа наиболее опытных сотрудников центрального аппарата МВД и департаментов полиции и национальной безопасности по Жамбылской области.

В результате одновременно проведенных мероприятий в городах Омск и Тараз полицейскими задержаны основной отправитель синтетических наркотиков в Российской Федерации и их получатель в Казахстане. В ходе обысков по месту жительства фигурантов обнаружены крупные нарколаборатории.

Задержанный житель Омска изготавливал и отправлял в страны Центральной Азии, в том числе в Казахстан, "синтетику" почтовыми отправлениями. При этом он использовал поддельные документы и маскировал посылки под видом различных товаров – машинных масел, бытовой химии и т.д.

Всего полицейскими изъято более 260 кг готовых наркотиков на общую стоимость свыше 9,5 миллиона долларов. В результате специальной операции, проведенной с октября 2021 года по апрель текущего года, сотрудниками полиции в городах Алматы, Алтай, Актобе, Атырау, Тараз и Кызылорда задержаны 13 граждан Казахстана, занимавшихся производством и распространением синтетических наркотиков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417620
Теги:
Казахстан, наркотики, Россия, наркотрафик, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  