В РПЦ раскритиковали выступление Киркорова с декорацией в виде креста

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем телеграм-канале осудил выступление Филиппа Киркорова в государственном Кремлевском дворце на концерте в честь 55-летия музыканта.

Церковному деятелю не понравилось, что во время исполнения песни "Мария Магдалена" певец взобрался на декорацию в виде огромного светящегося креста с "распятой" на нем девушкой. Выражая свое возмущение, Легойда припомнил Киркорову его недавнее видеообращение к Маргарите Симоньян, в котором он заступился за уехавшего из России Максима Галкина и призвал россиян не устраивать "охоту на ведьм".

Сам Филипп Киркоров никак не прокомментировал резонанс, поднявшийся из-за его выступления.

Источник: www.spletnik.ru