Не желательно давать или брать деньги в долг. Гороскоп с 9 по 15 мая

Неделя насыщена важными астрологическими событиями, которые отразятся на ритме жизни. С 10 мая начинает ретроградное движение Меркурий, что может приводить к задержкам в продвижении дел, пробуксовкам с получением товара и изготовлении заказов. Не желательно давать или брать деньги в долг, начинать строительство или ремонт. Но есть и положительные стороны у ретроградного движения Меркурия. После 10 мая возможно возобновление делового сотрудничества и дружбы, решение давних споров.

Овен – поездки и некоторые встречи могут быть отложены, зато появится время для переосмысления происходящего и принятия решений, которые откорректируют стратегию. Доверяйте своей интуиции и знакам, которые будут встречаться на жизненном пути. Благодаря им, вы вовремя заметите давление, которое оказывают знакомые и коллеги, навязывая выгодные для них решения, сумев увернуться от расставленных ловушек. Продуманная вами тактика позволит не только сохранить отношения, но и увеличить доходы.

Телец – руководство может медлить с принятием решения, что будет раздражать, но чем больше вы будете на это злиться, тем больше руководство будет оказывать давления на вас. Общение с друзьями и коллегами придаст энергии, поскольку вас поддержат и помогут претворить важные планы в жизнь. Придёт и запоздалый, но важный ответ от близкого человека, который прольёт свет на будущее отношений. Отбросив обиды, вы восстановите общение.

Близнецы – критические замечания некоторых знакомых, пробуксовки с реализацией задуманных планов могут снизить веру в собственные силы. Попытка уехать в дальние станы может не увенчаться успехом. Поддержка придёт со стороны влиятельных людей и руководства. С вами поделятся полезной информацией и советами, что положительно отразится на делах и вселит уверенность в себя. Полезно уделить внимание здоровью, поскольку тревоги способны спровоцировать обострение хронических заболеваний.

Рак – появится возможность претворить в жизнь давние планы, пересдать неудачные тесты, а возможно и устроить поездки, которая никак не складывалась. Возможно и возобновление полезных в прошлом деловых или дружеских связей. Сложности могут возникать с деньгами. Воздержитесь от одалживания денег, покупок в кредит, а также инвестиций в совместные проекты. Различные знакомые и даже близкие люди могут подтолкнуть к нежелательным тратам.

Лев – вопреки стараниям некоторых давних знакомых и деловых партнёров, ваши отношения с влиятельными людьми не только не прервутся, но и продолжат благополучно развиваться. Появится возможность разрешить важные финансовые вопросы, получить давно обещанные деньги, либо одобрение карьерного роста. Оставьте вне поля вашего зрения резкие комментарии людей из вашего окружения. Ваш успех может не давать им покоя.

Дева – постарайтесь не погрязнуть в рутине обыденных дел. Они, словно снежный ком, могут увеличиваться, несмотря на усилия, которые вы прилагаете для их выполнения. Переключив своё внимание на общение, не упуская возможности побывать на деловых встречах, различных мероприятиях и вечеринках, вы преуспеете в делах и оживите личную жизнь. Стоится и разговор с важным человеком, но решение этого разговора придётся немного подождать.

Весы – появится больше работы, а вместе с ней начнёт пополняться казна, но появятся и давние соблазны. С подачи некоторых знакомых возобновится обсуждение инвестиционных проектов и покупок, которые превышают ваши финансовые возможности. Дабы сохранить финансовый баланс воздержитесь от покупок в кредит, вложения в затратные проекты и прочих инвестиций, дабы предотвратить возникновение долгов.

Скорпион – продолжать споры можно бесконечно, но продолжая ходить по кругу, вы можете терять время и нервы, не приближаясь и не отдаляясь от решения причины спора. Сменив тему разговора и обстановку, вы сможете достичь заметного прогресса в делах, а также улучшить личную жизнь. Устраивайте оригинальный досуг, поддержав идеи знакомых и близких людей. Позволив себе что-то новое, вы сможете выбраться из замкнутого круга затруднений.

Стрелец - бесполезно кому-либо и что-либо доказывать, особенно в социальных сетях, каждая новая реплика может порождать новые негативные комментарии, и привести в тупик деловые отношения и даже дружбу. Уделите должное внимание здоровью и меньше суетитесь. Поддержка домочадцев позволит справиться с эмоциональным выгоранием и домашними хлопотами. Удастся довести до ума начатые ранее дела и совершить удачные покупки.

Козерог – пусть с некоторыми задержками и опозданиями, но важные поездки и встречи состоятся. В одних случаях они окажутся полезными для бизнеса, а в других случаях вы сможете развлечься, восстановив дружеские или амурные отношения. Финансовое положение пока нестабильно. Доходы могут задерживаться, что может вызвать временные затруднения, а потому воздержитесь от крупных трат.

Водолей – семейные споры могут затянуться надолго, отдаляя от компромиссного решения. В большинстве случаев причина споров будет пустяковой, а потому постарайтесь не усложнять себе и домочадцам жизнь, простив их неуместные замечания. Совместные походы по магазинам сгладят противоречия и кроме обновления гардероба, вы ещё и перезапустите ваши отношения. Возможны и финансовые поступления.

Рыбы – терзающие вас мысли, сомнения и воспоминания способны усложнять жизнь, отнимая время и мешая полноценному отдыху. Ваши идеи и планы оригинальны, но страх возможной неудачи сковывает действия. Переборов собственные тревоги, вы сможете сделать шаг навстречу любовным приключениям, успехам в делах и учёбе. Возможны увлекательные поездки, а во время деловых встреч у вас будет возможность проявить себя, заключив соглашения на выгодных условиях.

Астролог Андрей Рязанцев