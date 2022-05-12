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С 16 мая по 3 июня в Кыргызстане пройдет акция "Акысыз укук жардам"

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- Асия Канаева
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Министерство юстиции Кыргызской Республики объявляет о начале акции "Акысыз укук жардам". Она пройдет с 16 мая по 3 июня для жителей Тюпского, Джети-Огузского и Ак-Суйского районов Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Цель акции - обеспечение доступа к правосудию, верховенства права, реализации прав и законных интересов граждан.

Мероприятие пройдет в формате выездов с целью оказания консультационно-правовой помощи гражданам по различным правовым и социальным вопросам.

К вам приедут адвокаты Центра по координации гарантированной государством юридической помощи при Минюсте, ответственные сотрудники государственных органов по вопросам паспортизации населения, регистрации прав на недвижимое имущество, социальных пособий, пенсий и другие.

Планируется охватить акцией около 30 сел и населенных пунктов.

Акция будет проводиться при поддержке проекта USAID "Жигердуу жарандар".


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URL: https://www.vb.kg/417885
Теги:
USAID, Министерство юстиции, Иссык-Кульская область, акция
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