В Китае нашли гигантскую воронку, на дне которой растет первобытный лес

В уезда Лэе на юге Китая ученые нашли гигантский карстовый провал - он стал 30-м в этом регионе. На дне воронки растет первобытный лес: древние деревья достигают 40 метров в высоту, а тенелюбивые растения - почти человеческого роста. Об этом пишет "Синьхуа".

Карстовые воронки образуются под воздействием естественных факторов: ливней, селей, или наоборот, сильной засухи, а также из-за человеческой деятельности. Карстовые пещерные системы глубиной более 100 метров встречаются в основном в Китае, Мексике и Папуа - Новой Гвинее.

Размеры обнаруженной воронки: 306 метров в длину, 150 - в ширину и 192 - в глубину. Объем провала превышает пять миллионов кубометров. В стенах воронки сохранились три больших пещерных входа.

Исследователям удалось спуститься в провал на веревках вниз на 100 метров, после этого они еще несколько часов добирались до дна.