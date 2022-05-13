Афиша "ВБ": "Легенда о Ромео и Джульетте" - история любви в ритме фламенко

21 мая в 18.00 в Театре оперы и балета им. А. Малдыбаева состоится шоу-спектакль по знаменитой повести Шекспира "Легенда о Ромео и Джульетте". Артисты Театра национального испанского танца "Flamenco Live" расскажут по-новому легендарную историю любви на языке музыки, пения и страстного испанского танца – фламенко.

Flamenco Live – это уникальный арт-проект, объединивший в себе профессиональных артистов международного уровня, исполняющих живое, органичное и искреннее испанское фламенко. Коллектив, вобравший в себя лучших танцоров, гитаристов, кантаоров (вокалистов) и перкуссионистов, которые посвящают свою жизнь тому, что называется "puro flamenco" – чистое подлинное фламенко во всём его многообразии!

Каждая постановка Театра национального испанского танца "Flamenco Live" – это неизменная гарантия хорошего вечера, отличной игры артистов, выступление которых непременно затронет вашу душу и перенесет в мир ощущений и зажигательных ритмов фламенко.

Участники коллектива El Tebi, La Nata (танец), Alejandro Reyes, Carina La Dulce (вокал), Maksim Melnikov, El Glepe (гитара) – многократные лауреаты международных конкурсов, в числе которых такие как "Viva España", "Золотой Дуэт" и др.

Ведущий танцор коллектива – El Tebi, участник проекта "Минута Славы" на Первом канале, единственный танцор в России, выступавший на сценах испанских театров и "таблао", в числе которых, знаменитое "Casa Patas" в Мадриде!

Стоимость от 1000 до 2500 сомов

Продолжительность – 1 ч. 30 мин. с антрактом

Билеты вы можете приобрести в кассе театра, на сайте ticket.kg и по телефонам 0500 999 947; 0557 747 999.

"Легенда о Ромео и Джульетте": историю любви в ритме фламенко