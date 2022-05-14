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За 51 год в Иссык-Кульской области во время службы погибло 22 милиционера

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- Назгуль Абдыразакова
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На Иссык-Куле состоялось торжественное мероприятие, посвященное ко Дню памяти сотрудников милиции, погибших при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, на мероприятии присутствовали заместитель начальника управления Арсен Самаев, председатель совета ветеранов УВД Жениш Келдибаев, начальники служб и отделов, а также члены семьи погибших милиционеров.

Председатель Совета ветеранов областной милиции Жениш Келдибаев отметил, что в этот день все пришли отдать дань уважения погибшим товарищам, почтить память сотрудников, которые погибли, защищая правопорядок и покой наших граждан. Мемориал Славы - это дань памяти, символ мужества, самоотверженности и любви к Отечеству, и наша обязанность помнить и передать эту память следующим поколениям блюстителей порядка.

Заместитель начальника управления, полковник милиции Арсен Самаев выразил глубокое уважение мужеству тех, кто до конца исполнил свой долг и пожертвовал жизнью, защищая граждан.

"Перед каждым поколением кыргызской милиции стояли свои задачи, произошли многие изменения, но неизменным остается главное предназначение - стоять на страже общественного порядка и безопасности граждан, быть на переднем крае борьбы с преступностью. Мужество и доблесть сотрудников милиции, которые не жалея жизни, остались верными своему долгу перед Родиной, всегда будут в нашей памяти. Их имена навсегда останутся вписанными в историю славы нашей страны. Они не отступили в трудную минуту, до конца честно выполнили свой долг и отдали свои жизни ради спасения граждан, правопорядка, мира и спокойствия", - отметил он.

После минуты молчания прошла церемония возложения цветов к Мемориалу Славы УВД Иссык-Кульской области и был прочитан куран погибшим сотрудникам милиции.

Стоит отметить, что с 1971 года по настоящее время при исполнении служебных обязанностей на территории области погибли 22 сотрудников органов внутренних дел, из них 7 милиционеров погибли от рук вооруженных преступников.


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URL: https://www.vb.kg/417970
Теги:
Иссык-Кульская область, погибшие, милиция
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