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Автор видео спасения девочки в Нур-Султане: "Мне даже спасибо не сказали"

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Жительница Нур-Султана Бахыт Четенова, которая снимала на видео спасение трехлетней девочки, едва не выпавшей с восьмого этажа, заявила, что ее заслуга осталась без внимания, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Instagram-паблик "Казахстан Сегодня".

Напомним, за героическое спасение ребенка в Нур-Султане двум приезжим из Кызылординской области - Сабиту Шонтакбаеву и Саги Жылкышиеву - пообещали подарить квартиры в столице. Также мужчинам пообещали помочь с работой и кредитами. Инцидент, произошедший 11 мая, опубликовали многие СМИ.

Однако по словам автора видео, разошедшегося в сети, ей никто даже спасибо не сказал.

"Они совершили настоящий подвиг, на который способны не многие. Я очень рада и за Сабита, и за Саги. Когда я узнала, что Сабиту подарили квартиру, я позвонила, чтобы поздравить его. Но трубку телефона не подняли", - рассказала мать троих детей.

"Даже в социальных сетях многие писали: "Если бы эта история не была снята на видео, героизм Саги и Сабита остался бы незамеченным". Я тоже так думаю. Видео распространилось даже в Великобритании, Корее и США. Все телеканалы сделали сюжет с этим роликом. Но я не упоминался как автор. Только один сайт вознаградил меня и опубликовал мое имя как автора видео", - посетовала Бахыт Четенова.

Источник: aqparat


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URL: https://www.vb.kg/418009
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