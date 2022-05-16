Погода
$ 82.85 - 83.85
€ 86.20 - 87.20

Мужчина пытался ограбить квартиру, но напился и уснул на месте преступления

490  0
- Асия Канаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Москве вор попытался ограбить квартиру и заснул на месте преступления. Об этом пишет iz.ru.

В российской столице вор под видом курьера службы доставки проник в квартиру, расположенную на Варшавском шоссе, связал находившихся там детей (шестиклассницу и второклассника). Угрожая малолетним детям ножом, мужчина забрал евро и доллары на сумму более 400 тысяч рублей. Затем грабитель обнаружил в квартире спиртное, выпил и... уснул прямо на месте преступления.

Дети смогли освободиться, сбежали из квартиры и рассказали о случившемся родителям. Те вызвали полицию, и вора задержали.

Грабителем оказался гражданин Беларуси. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства инцидента.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418024
Теги:
грабеж, Россия, Москва, в мире
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  