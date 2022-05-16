Мужчина пытался ограбить квартиру, но напился и уснул на месте преступления

В Москве вор попытался ограбить квартиру и заснул на месте преступления. Об этом пишет iz.ru.

В российской столице вор под видом курьера службы доставки проник в квартиру, расположенную на Варшавском шоссе, связал находившихся там детей (шестиклассницу и второклассника). Угрожая малолетним детям ножом, мужчина забрал евро и доллары на сумму более 400 тысяч рублей. Затем грабитель обнаружил в квартире спиртное, выпил и... уснул прямо на месте преступления.

Дети смогли освободиться, сбежали из квартиры и рассказали о случившемся родителям. Те вызвали полицию, и вора задержали.

Грабителем оказался гражданин Беларуси. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства инцидента.