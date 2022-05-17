Результаты рейда: выявили 6 безнадзорных детей

Свердловский акимиат на постоянной основе проводит рейды по выявлению детей, которые просят милостыню и находятся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В результате проведенной работы проверено 150 объектов в том числе торговые комплексы, крупные торговые рынки "Дордой", "Аламедин", "Мадина", "Чынар", старый толчок, супермаркеты "Глобус", "Народный", "Фрунзе", ГУМ "Чынар", ЦУМ "Айчүрөк", Центральная мечеть, районные мечети также, ночные интернет клубы, кафе.

По итогам выявили 2 женщин и 2 детей, которые просили милостыню, а также 6 безнадзорных детей, находящихся в ночное время суток без сопровождения взрослых.

Со всеми лицами проведены профилактические беседы, составлены акты, также безнадзорные несовершеннолетние переданы законным представителям и родителям.