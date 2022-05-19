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В селе Тендик в Кочкорском районе в результате ДТП погибли 4 человека

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-центр МЧС сообщает, что на 125-м километре трассы Бишкек – Нарын – Торугарт в селе Тендик Кочкорского района произошло столкновение грузового автомобиля КамАЗ с легковым автомобилем Audi 100.

В результате аварии четыре человека погибли, двое получили травмы различной тяжести.

На место происшествия были вызваны пять спасателей пожарно-спасательной части № 42, тела были извлечены из машины и переданы сотрудникам районного отделения внутренних дел. Пострадавшие на машине скорой помощи доставлены в Кочкорскую районную больницу.


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URL: https://www.vb.kg/418196
Теги:
ДТП, Нарын, Бишкек, МЧС
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