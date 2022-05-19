В селе Тендик в Кочкорском районе в результате ДТП погибли 4 человека

Пресс-центр МЧС сообщает, что на 125-м километре трассы Бишкек – Нарын – Торугарт в селе Тендик Кочкорского района произошло столкновение грузового автомобиля КамАЗ с легковым автомобилем Audi 100.

В результате аварии четыре человека погибли, двое получили травмы различной тяжести.

На место происшествия были вызваны пять спасателей пожарно-спасательной части № 42, тела были извлечены из машины и переданы сотрудникам районного отделения внутренних дел. Пострадавшие на машине скорой помощи доставлены в Кочкорскую районную больницу.